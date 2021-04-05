***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi26/03/2021Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01/01/2020-31/12/2020Tarih26/03/2021Saati10.00AdresiHacı Bayram Mahallesi, Atatürk Bulvarı N 8 Altındağ / ANKARAGündemOlağan Genel Kurul ToplantısıAlınan Kararlar / Görüşülen KonularEkte yer verilmiştir.Genel Kurul Tescil Tarihi05/04/2021AçıklamalarBankamızın 26.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar, Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde tescil edilmiş ve 05.04.2021 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923501BIST