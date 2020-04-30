***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi
30.04.2020 19:28
***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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25.12.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 25.12.2019 tarihli açıklamamız lgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca, yurtiçinde 5.000.000.000 Türk Lirası tutara kadar SPK mevzuatına uyumlu İpotek Teminatlı Menkul Kıymet veya benzeri türden borçlanma araçları ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") gerekli başvuruların yapıldığı duyurulmuştu. Söz konusu başvurumuzun SPK tarafından uygun görüldüğü Kurul'un 2020/20 sayılı Haftalık Bülten'inde yayınlanmış olup, 26/03/2020 tarih ve 18/425 sayı ile onaylanan ve yine SPK onayı ile gerçekleştirilen Teminat Sorumlusu değişikliğini müteakiben Kurul'un 29/04/2020 tarihli yazısı ile Bankamıza teslim edilen ihraç belgesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841966
BIST
18:05101.110
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -485,22
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.328
En Düşük
99.360
18:056,9899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0402
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9916
En Düşük
6,9408
18:057,6410
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0817
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6683
En Düşük
7,5375
18:05378,98
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -3,84
|Açılış
|: 378,98
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,67
En Düşük
378,08
BIST En Aktif Hisseler
|GOLTS
|15,62
|35.878.065
|% 10,00
|
|BRISA
|9,46
|53.587.772
|% 10,00
|
|OYAYO
|5,61
|55.304.570
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|968.369
|% 10,00
|
|MAALT
|76,55
|10.836.434
|% 9,99
|
|DEVA
|16,20
|17.348.969
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|1.407.439
|% -10,00
|
|ARDYZ
|27,90
|15.034.417
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.291,90
|201.341
|% -10,00
|
|PETUN
|27,56
|30.716.402
|% -9,99
|
|GARAN
|8,34
|1.572.591.851
|% -0,83
|
|THYAO
|10,69
|793.116.421
|% 0,66
|
|ASELS
|27,14
|678.298.736
|% -0,95
|
|AFYON
|2,68
|587.208.924
|% 5,51
|
|PETKM
|3,55
|546.677.502
|% -1,39
|
|AFYON
|2,68
|587.208.924
|% 5,51
|
|GARAN
|8,34
|1.572.591.851
|% -0,83
|
|ADESE
|1,46
|273.837.056
|% -5,19
|
|YKBNK
|2,10
|346.471.910
|% -1,41
|
|ODAS
|1,79
|276.334.038
|% -3,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7656
|8,8096
|% 1,44
|
|Frank
|7,2001
|7,2434
|% 1,29
|
|Riyal
|1,8547
|1,8640
|% 0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.690
|1.691
|-22,38
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-4,08
|
|Cumhuriyet
|2.427
|2.484
|-28,10
|
|Tam
|2.491
|2.545
|-28,80
|
|Yarım
|1.214
|1.244
|-14,10
|
|Çeyrek
|609
|622
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|14,99
|15,02
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,34
|-0,08
|
|B. Petrol
|25,74
|25,74
|1,52
|
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