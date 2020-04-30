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***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi

30.04.2020 19:33
GÜNCEL HABERLER



***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.12.2019
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İlgi: 25.12.2019 tarihli açıklamamız lgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca, yurtdışında 1.500.000.000 ABD Doları veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutara kadar SPK mevzuatına uyumlu İpotek Teminatlı Menkul Kıymet veya benzeri türden borçlanma araçları ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") gerekli başvuruların yapıldığı duyurulmuştu.   Söz konusu başvurumuzun SPK tarafından uygun görüldüğü Kurul'un 2020/20 sayılı Haftalık Bülten'inde yayınlanmış olup, 26/03/2020 tarih ve 18/425 sayı ile onaylanan  ve yine SPK onayı ile gerçekleştirilen Teminat Sorumlusu değişikliğini müteakiben Kurul'un 29/04/2020 tarihli yazısı ile Bankamıza teslim edilen ihraç belgesi ekte yer almaktadır. 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841967


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Cumhuriyet 2.432 2.489 -23,00  
Tam 2.496 2.550 -23,50  
Yarım 1.216 1.247 -11,50  
Çeyrek 610 624 -5,70  
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