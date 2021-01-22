***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi









***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.01.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: a) 08.01.2021 tarihli Özel Durum Açıklaması. b) 22.01.2021 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca, yurtdışında, halka arz edilmeksizin, bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, toplamda azami 4 milyar ABD Doları veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarına kadar, tahvil, bono veya benzeri türden borçlanma araçları ihraç edilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kuruluna gerekli başvurunun yapıldığı bildirilmişti. Söz konusu başvurumuzun SPK tarafından uygun görüldüğü Kurulun 2021/4 sayılı SPK bülteni'nde yayınlanmış olup, SPK tarafından 21.01.2021 tarih, 4/70 sayı ile onaylanan ihraç belgesi ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904030BIST