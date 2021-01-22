***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi
22.01.2021 19:40
***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.01.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: a) 08.01.2021 tarihli Özel Durum Açıklaması. b) 22.01.2021 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca, yurtdışında, halka arz edilmeksizin, bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, toplamda azami 4 milyar ABD Doları veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarına kadar, tahvil, bono veya benzeri türden borçlanma araçları ihraç edilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kuruluna gerekli başvurunun yapıldığı bildirilmişti. Söz konusu başvurumuzun SPK tarafından uygun görüldüğü Kurulun 2021/4 sayılı SPK bülteni'nde yayınlanmış olup, SPK tarafından 21.01.2021 tarih, 4/70 sayı ile onaylanan ihraç belgesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904030
BIST
18:051.542
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -9,12
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.552
|
1.556
En Düşük
1.526
18:057,4147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0468
|Açılış
|: 7,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4431
En Düşük
7,3627
18:059,0277
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0524
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,0510
En Düşük
8,9597
18:05442,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,45
|Açılış
|: 442,62
|
|Önceki Kapanış
|: 443,16
|
445,28
En Düşük
437,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|474,10
|45.100.218
|% 10,00
|
|ALKA
|17,82
|48.610.993
|% 10,00
|
|GLBMD
|7,15
|31.443.712
|% 10,00
|
|OZRDN
|12,87
|20.805.556
|% 10,00
|
|MAALT
|210,10
|34.888.277
|% 10,00
|
|COSMO
|14,97
|5.208.586
|% -9,98
|
|UFUK
|19,75
|1.163.083
|% -9,98
|
|YAPRK
|124,50
|35.520.666
|% -9,78
|
|KERVN
|1,37
|5.883.343
|% -8,67
|
|ERSU
|5,24
|101.933.878
|% -7,42
|
|GARAN
|9,76
|2.116.091.769
|% -2,59
|
|TSKB
|2,03
|1.584.693.266
|% 4,64
|
|KARSN
|4,73
|1.235.809.967
|% 3,96
|
|KOZAL
|114,40
|1.138.972.798
|% 0,97
|
|HLGYO
|4,24
|916.780.705
|% 9,56
|
|TSKB
|2,03
|1.584.693.266
|% 4,64
|
|EKGYO
|2,49
|852.117.550
|% -0,80
|
|SKBNK
|1,58
|438.150.226
|% -0,63
|
|KARSN
|4,73
|1.235.809.967
|% 3,96
|
|IHLGM
|1,48
|336.964.467
|% 1,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4113
|7,4147
|% 0,64
|
|Euro
|9,0207
|9,0277
|% 0,58
|
|Sterlin
|10,1203
|10,1710
|% 0,29
|
|Frank
|8,3394
|8,3897
|% 0,56
|
|Riyal
|1,9709
|1,9807
|% 0,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|-11,41
|
|Altın Gr.
|443
|443
|-0,46
|
|Cumhuriyet
|2.915
|2.959
|-16,00
|
|Tam
|2.900
|2.975
|-17,01
|
|Yarım
|1.402
|1.439
|-8,23
|
|Çeyrek
|703
|720
|-4,11
|
|Gümüş.Ons
|25,49
|25,51
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|-0,08
|
|B. Petrol
|55,38
|55,38
|-0,72
|
Seans Raporu
18:05
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17:59DOBUR
Yüzde -4.80 oranında düşüşle 22.22 lira fiyatla işlem gören hissede 89, 090 adet işlem
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17:58XU050
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17:58
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17:58
VERTU, SEKUR, SANEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:58
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