***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi









***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.02.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi a) 11.01.2021 tarihli Özel Durum Açıklaması, b) 05.02.2021 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile Bankamızca, yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere, farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden finansman bonosu ve/veya Tahvil ve yapılandırılmış borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu. Söz konusu başvurumuzun SPK tarafından uygun görüldüğü Kurulun 2021/6 sayılı SPK Bülteni'nde yayınlanmış olup, SPK tarafından 04.02.2021 tarih, 6/133 sayı ile onaylanan ihraç belgeleri ve başvuru formu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907940BIST