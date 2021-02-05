***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi
05.02.2021 18:47
***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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05.02.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi a) 11.01.2021 tarihli Özel Durum Açıklaması, b) 05.02.2021 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile Bankamızca, yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere, farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden finansman bonosu ve/veya Tahvil ve yapılandırılmış borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu. Söz konusu başvurumuzun SPK tarafından uygun görüldüğü Kurulun 2021/6 sayılı SPK Bülteni'nde yayınlanmış olup, SPK tarafından 04.02.2021 tarih, 6/133 sayı ile onaylanan ihraç belgeleri ve başvuru formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907940
BIST
18:051.527
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -7,73
|Açılış
|: 1.545
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.550
En Düşük
1.527
18:057,0625
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -0,0733
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1300
|
7,1484
En Düşük
7,0291
18:058,5084
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0421
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,5826
En Düşük
8,4591
18:05412,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,38
|Açılış
|: 412,01
|
|Önceki Kapanış
|: 411,63
|
413,11
En Düşük
407,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DIRIT
|9,02
|14.540.069
|% 10,00
|
|TGSAS
|34,54
|10.886.148
|% 10,00
|
|RODRG
|21,12
|5.987.276
|% 10,00
|
|UFUK
|20,90
|782.092
|% 10,00
|
|GOLTS
|68,80
|114.414.535
|% 9,99
|
|ISBTR
|46.251,00
|1.302.222
|% -10,00
|
|SAMAT
|8,47
|10.586.509
|% -9,99
|
|PAMEL
|22,16
|2.161.070
|% -8,73
|
|ECILC
|8,29
|712.568.124
|% -6,33
|
|VERTU
|28,50
|37.634.608
|% -6,25
|
|KOZAL
|127,40
|3.002.525.243
|% 4,86
|
|SISE
|7,65
|1.421.406.745
|% -0,78
|
|GARAN
|9,76
|1.356.797.985
|% -1,61
|
|TCELL
|16,72
|1.111.606.240
|% -0,06
|
|DOHOL
|4,02
|1.066.726.080
|% -2,19
|
|EKGYO
|2,45
|820.266.877
|% -1,21
|
|TSKB
|1,85
|530.789.029
|% -0,54
|
|GSDHO
|2,67
|759.189.534
|% 4,30
|
|DOHOL
|4,02
|1.066.726.080
|% -2,19
|
|ODAS
|4,13
|820.078.991
|% 1,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0604
|7,0625
|% -1,03
|
|Euro
|8,5032
|8,5084
|% -0,49
|
|Sterlin
|9,6637
|9,7122
|% -0,66
|
|Frank
|7,8221
|7,8692
|% -0,50
|
|Riyal
|1,8774
|1,8868
|% -1,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|21,25
|
|Altın Gr.
|411
|411
|-0,95
|
|Cumhuriyet
|2.708
|2.749
|-36,00
|
|Tam
|2.694
|2.763
|-29,94
|
|Yarım
|1.302
|1.336
|-14,48
|
|Çeyrek
|653
|668
|-7,24
|
|Gümüş.Ons
|26,95
|26,98
|0,61
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,06
|
|B. Petrol
|59,41
|59,41
|0,40
|
Seans Raporu
18:05
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17:59HEKTS
Yüzde -5.27 oranında düşüşle 28.06 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 732, 404 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 1, 538 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 18 üstünde . İşlem hacmi 25, 052.00 milyon TL de
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17:58GSDHO
Yüzde 4.30 oranında artışla 2.67 lira fiyatla işlem gören hissede 263, 977, 047 adet işlem
-
17:57OZBAL
Yüzde 5.94 oranında artışla 8.92 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 885, 054 adet işlem
-
17:55ESEN
Yüzde 4.17 oranında artışla 35.46 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 499, 927 adet işlem