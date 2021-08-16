***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi
16.08.2021 15:05
***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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09.08.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 09.08.2021 tarihli özel durum açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca, yurt içinde 5.000.000.000 Türk Lirası tutara kadar SPK mevzuatına uyumlu İpotek Teminatlı Menkul Kıymet veya benzeri türden borçlanma araçları ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") yapılan başvurumuzun SPK tarafından onaylandığı ve Kurul'un 2021/38 sayılı Haftalık Bülten'inde yayınlandığı duyurulmuştu. Söz konusu başvurumuza istinaden, 05/08/2021 tarih ve 39/1181 sayı ile onaylanmış olan, Kurul'un 13/08/2021 tarihli yazısı ile Bankamıza teslim edilen ihraç belgesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958262
BIST
15:221.460
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|VKING
|8,36
|1.832.378
|% 10,00
|
|IZFAS
|6,82
|4.503.177
|% 10,00
|
|KSTUR
|226,60
|465.207
|% 10,00
|
|UFUK
|18,63
|421.616
|% 9,98
|
|COSMO
|10,81
|516.104
|% 9,97
|
|DAGI
|3,83
|90.137.116
|% -9,88
|
|KGYO
|7,03
|29.349.231
|% -9,29
|
|DOBUR
|20,06
|1.789.517
|% -4,39
|
|SELGD
|5,88
|6.239.286
|% -4,08
|
|UZERB
|35,00
|126.891
|% -4,00
|
|GARAN
|9,48
|1.200.714.850
|% 2,27
|
|THYAO
|12,59
|599.752.876
|% 1,37
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|AKBNK
|5,70
|567.713.671
|% 4,01
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|YKBNK
|2,57
|495.484.467
|% 3,21
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|ISCTR
|5,57
|372.547.842
|% 2,96
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|YKBNK
|2,57
|495.484.467
|% 3,21
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|GARAN
|9,48
|1.200.714.850
|% 2,27
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|ODAS
|1,39
|150.756.206
|% 2,96
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|AKBNK
|5,70
|567.713.671
|% 4,01
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|ISCTR
|5,57
|372.547.842
|% 2,96
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|15:22
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,4726
|8,4757
|% -0,49
|
|Euro
|9,9822
|10,0089
|% -0,43
|
|Sterlin
|11,7057
|11,7644
|% -0,59
|
|Frank
|9,2320
|9,2876
|% -0,35
|
|Riyal
|2,2519
|2,2632
|% -0,55
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|15:22
|Alış
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|%
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|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-5,78
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|Altın Gr.
|483
|483
|-4,17
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|Cumhuriyet
|3.206
|3.255
|-30,00
|
|Tam
|3.192
|3.273
|-28,58
|
|Yarım
|1.543
|1.583
|-13,82
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|Çeyrek
|774
|792
|-6,91
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|Gümüş.Ons
|23,50
|23,53
|-0,24
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|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,10
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|B. Petrol
|69,31
|69,31
|-1,28
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