***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi
16.08.2021 15:06
***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.08.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 09.08.2021 tarihli özel durum açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca, yurt dışında 1.500.000.000 ABD Doları veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutara kadar SPK mevzuatına uyumlu İpotek Teminatlı Menkul Kıymet veya benzeri türden borçlanma araçları ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") yapılan başvurumuzun SPK tarafından onaylandığı ve Kurul'un 2021/38 sayılı Haftalık Bülten'inde yayınlandığı duyurulmuştu. Söz konusu başvurumuza istinaden, , 05/08/2021 tarih ve 39/1181 sayı ile onaylanmış olan, Kurul'un 13/08/2021 tarihli yazısı ile Bankamıza teslim edilen ihraç belgesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958264
BIST
17:371.459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 3,65
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.461
En Düşük
1.450
17:378,4368
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0171
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4730
|
8,4900
En Düşük
8,3749
17:379,9028
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0658
|Açılış
|: 9,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0025
En Düşük
9,8670
17:37484,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,23
|Açılış
|: 484,64
|
|Önceki Kapanış
|: 485,87
|
489,19
En Düşük
482,42
BIST En Aktif Hisseler17:37
|SELGD
|6,50
|29.613.024
|% 9,98
|
|MANAS
|19,28
|8.132.169
|% 9,98
|
|VBTYZ
|26,48
|193.787.846
|% 9,97
|
|IZFAS
|7,50
|5.604.715
|% 9,97
|
|SELVA
|7,74
|58.178.398
|% 9,94
|
|IDEAS
|41,32
|2.256.196
|% -9,98
|
|VKING
|7,53
|68.037.923
|% -9,93
|
|DAGI
|3,45
|49.312.406
|% -9,92
|
|DARDL
|2,40
|81.928.689
|% -9,43
|
|KENT
|179,10
|840.468
|% -9,09
|
|GARAN
|9,45
|1.747.475.432
|% 0,53
|
|KRDMD
|8,19
|792.745.641
|% -0,61
|
|PETKM
|6,07
|769.873.371
|% 0,83
|
|GENIL
|16,45
|694.191.951
|% 3,65
|
|ARCLK
|33,84
|557.932.931
|% 2,36
|
|GARAN
|9,45
|1.747.475.432
|% 0,53
|
|PETKM
|6,07
|769.873.371
|% 0,83
|
|YKBNK
|2,54
|310.622.016
|% 0,00
|
|MRGYO
|1,08
|111.922.000
|% -1,82
|
|HALKB
|4,82
|460.096.627
|% 1,47
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4346
|8,4368
|% -0,20
|
|Euro
|9,8942
|9,9028
|% -0,66
|
|Sterlin
|11,5663
|11,6243
|% -0,87
|
|Frank
|9,2017
|9,2571
|% -0,29
|
|Riyal
|2,2427
|2,2539
|% -0,22
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-2,53
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-2,42
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.272
|-3,00
|
|Tam
|3.200
|3.281
|-7,52
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|-3,64
|
|Çeyrek
|776
|793
|-1,82
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,69
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,08
|
|B. Petrol
|69,79
|69,79
|0,28
|
Seans Raporu
17:37
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-
17:47MEDTR
Yüzde 7.67 oranında artışla 36.52 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 582, 090 adet işlem
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17:46SNGYO
Yüzde 4.68 oranında artışla 4.25 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 621, 198 adet işlem
-
17:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 54 artarak (% 0.29 ) 1, 575
-
17:44
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, PETKM, KRDMD
-
17:44KLMSN
Yüzde 7.66 oranında artışla 23.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 989, 075 adet işlem