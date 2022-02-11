***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi









***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.02.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi a) 24.01.2022 tarihli Özel Durum Açıklaması, b)11.02.2022 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile Bankamızca, yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere, farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden finansman bonosu ve/veya Tahvil ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu. Söz konusu başvurumuzun SPK tarafından uygun görüldüğü Kurulun 2022/7 sayılı SPK Bülteni'nde yayınlanmış olup, SPK tarafından 10.02.2022 tarih, 7/177 sayı ile onaylanan ihraç belgesi ve başvuru formu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001257BIST