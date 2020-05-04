***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurt İçi İpotek Teminatlı Menkul Kıymet İhracı İçin SPK Onayı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 05.12.2019İhraç Tavanı Tutarı 5.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü İDMK-İTMKSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 25.12.2019SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 26.03.2020Ek Açıklamalarİlgi: 25.12.2019 tarihli açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamız ile duyurulmuş olan ihraç tavanı başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 26.03.2020 tarih ve 18/425 sayılı toplantısında onaylanmış olup, 2020/20 sayılı SPK bülteninde duyurulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842387BIST