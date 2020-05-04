***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurt Dışı İpotek Teminatlı Menkul Kıymet İhracı İçin SPK Onayı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 05.12.2019İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000Para Birimi USDİhraç Tavanı Kıymet Türü İDMK-İTMKSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt DışıSPK Başvuru Tarihi 25.12.2019SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 26.03.2020Ek Açıklamalarİlgi: 25.12.2019 tarihli açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamız ile duyurulmuş olan ihraç tavanı başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 26.03.2020 tarih ve 18/425 sayılı toplantısında onaylanmış olup, 2020/20 sayılı SPK bülteninde duyurulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842388BIST