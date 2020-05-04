GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

04.05.2020 18:15
GÜNCEL HABERLER



***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurt Dışı İpotek Teminatlı Menkul Kıymet İhracı İçin SPK Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 05.12.2019
İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000
Para Birimi USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü İDMK-İTMK
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 25.12.2019
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 26.03.2020

Ek Açıklamalar
İlgi: 25.12.2019 tarihli açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamız ile duyurulmuş olan ihraç tavanı başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 26.03.2020 tarih ve 18/425 sayılı toplantısında onaylanmış olup, 2020/20 sayılı SPK bülteninde duyurulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842388


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0598.842
Değişim :  -2,24% |  -2.267,87
Açılış :  100.254  
Önceki Kapanış :  101.110  
En Yüksek
100.254 En Düşük
98.306
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GLRYH 11,44 13.731.375 % 10,00  
OSTIM 2,09 51.874.957 % 10,00  
TSPOR 5,83 611.676.289 % 10,00  
OYAYO 6,17 11.612.905 % 9,98  
YONGA 13,00 277.121 % 9,98  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7261 8,7699 % -0,05  
Frank 7,2670 7,3108 % 0,08  
Riyal 1,8690 1,8784 % 0,47  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.705 1.706 5,00  
Altın Gr. 386 386 2,89  
Cumhuriyet 2.473 2.531 17,80  
Tam 2.550 2.593 18,30  
Yarım 1.237 1.268 9,00  
Çeyrek 620 634 4,40  
Gümüş.Ons 14,81 14,84 -0,16  
Gümüş Gr. 3,36 3,36 -0,02  
B. Petrol 26,65 26,65 0,21  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru