***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurt Dışı Borçlanma Aracı SPK Onayı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 29.12.2020İhraç Tavanı Tutarı 4.000.000.000Para Birimi USDİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt DışıSPK Başvuru Tarihi 07.01.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 21.01.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 21.01.2022Ek Açıklamalarİlgi: 08.01.2021 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca, yurtdışında, halka arz edilmeksizin, bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, toplamda azami 4 milyar ABD Doları veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarına kadar, tahvil, bono veya benzeri türden borçlanma araçları ihraç edilmesine ilişkin Başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.01.2021 tarih, 4/70 sayılı kararıyla onaylanmış olup, 2021/4 sayılı SPK bülteni ile duyurulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904029BIST