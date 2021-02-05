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***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

05.02.2021 16:10



***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurt İçi Borçlanma Aracı İhracı SPK Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 29.12.2020
İhraç Tavanı Tutarı 17.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 11.01.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 04.02.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 04.02.2022

Ek Açıklamalar
İlgi: a) 11.01.2021 tarihli Özel Durum Açıklaması, İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca, yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere, farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden finansman bonosu ve/veya tahvil ve yapılandırılmış borçlanma araçları ihraç edilmesine ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.02.2021 tarih, 2021/6 sayılı bülteni ile duyurulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907843


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