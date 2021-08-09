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***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

09.08.2021 18:30



***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurt İçi İpotek Teminatlı Menkul Kıymet İhracı İçin SPK Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 29.12.2020
İhraç Tavanı Tutarı 5.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü İDMK-İTMK
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 16.06.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 05.08.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 05.08.2022

Ek Açıklamalar
İlgi: 08.01.2021 tarihli özel durum açıklamamız Açıklama: 16.06.2021 tarihli ihraç tavanı başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 05.08.2021 tarih ve 39/1181 sayılı toplantısında onaylanmış olup, 2021/38 sayılı SPK bülteninde duyurulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956239


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