***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurt Dışı İpotek Teminatlı Menkul Kıymet İhracı İçin SPK Onayı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 29.12.2020İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000Para Birimi USDİhraç Tavanı Kıymet Türü İDMK-İTMKSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt DışıSPK Başvuru Tarihi 16.06.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 05.08.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 05.08.2022Ek Açıklamalar08.01.2021 tarihli özel durum açıklamamız Açıklama: 16.06.2021 tarihli ihraç tavanı başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 05.08.2021 tarih ve 39/1181 sayılı toplantısında onaylanmış olup, 2021/38 sayılı SPK bülteninde duyurulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956234BIST