***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İpotek Teminatlı Menkul Kıymet ve/veya Varlık Teminatlı Menkul Kıymet İhracı İçin Genel Müdürlük Makamına Yetki Verilmesi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 29.12.2021İhraç Tavanı Tutarı 5.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü İDMK-İTMKSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk AçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu tarafından yurtiçinde, 5 milyar Türk Lirasına kadar, farklı tür ve vadelerde Türk Lirası cinsinden, bir veya birden fazla ihraç yoluyla Bankamız portföyünde yer alan kredilerin teminat olarak kullanılacağı Varlık Teminatlı Menkul Kıymet (VTMK) ve/veya İpotek Teminatlı Menkul Kıymet (İTMK) veya benzeri türden borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, Bankamız portföyünde yer alan kredilerden ihraç edilecek tahvile teminat oluşturmak üzere bir teminat havuzu oluşturulması, satışların halka arz ve/veya tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla gerçekleştirilmesi, piyasa koşullarına bağlı olarak sabit veya değişken faizli kupon ödemeli olarak ihraç edilmesi hususlarında karar alınması, söz konusu ihraçların gerçekleştirilmesi, faiz oranının tespiti, dağıtım ve tahsisat esasları da dahil olmak üzere, ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi, teminat sorumlusu da dahil olmak üzere sürece dahil olacak ilgili kuruluşların belirlenmesi ve yetkilendirilmesi, ihraç süreci kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması, diğer işlemlerin yürütülmesi ve yukarıda belirtilen işlemlere ilişkin doğabilecek faiz ve faiz dışı tüm masrafların belirlenmesi ve ödenmesi ile ilgili tüm süreçlerin tamamlanması hususlarında Genel Müdürlük Makamı yetkili kılınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986962BIST