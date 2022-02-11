***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurt İçi Borçlanma Aracı İhracı SPK Onayı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 29.12.2021İhraç Tavanı Tutarı 15.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 24.01.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 10.02.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 10.02.2023Ek Açıklamalarİlgi: a) 24.01.2022 tarihli Özel Durum Açıklaması, İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca, yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere, farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç edilmesine ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.02.2022 tarihli 7/177 sayılı kararıyla onaylanmış olup , 2022/7 sayılı SPK bülteni ile duyurulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001256BIST