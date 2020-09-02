***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
02.09.2020 14:11
***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası Kredi derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings tarafından 21.08.2020 tarihinde Türkiye'nin kredi not görünümünü ‘Durağan' dan ‘Negatif' e güncellemesini takiben 01.09.2020 tarihinde Ziraat Bankası'nın Uzun Vadeli Yerel Para Tahvil kredi not görünümü ‘Durağan' dan ‘Negatif' e güncellenmiş olup not seviyesi ise teyit edilmiştir. Bankamız güncel kredi derecelendirme notları aşağıda yer almaktadır. Not/Görünüm YP Uzun Vadeli B+/Negatif YP Kısa Vadeli B TL Uzun Vadeli BB-/Negatif TL Kısa Vadeli B Ulusal Uzun Vadeli AA (tur)/Durağan Destek 4 Destek Derecelendirme TabanıB Finansal Kapasite Notu b+
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872935
BIST
14:061.088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,29
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085
|
1.091
En Düşük
1.083
14:067,3851
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0175
|Açılış
|: 7,4020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3790
|
7,3872
En Düşük
7,3588
14:068,7612
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0166
|Açılış
|: 8,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,7941
En Düşük
8,7472
14:06466,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,52
|Açılış
|: 466,16
|
|Önceki Kapanış
|: 466,67
|
468,01
En Düşük
463,84
BIST En Aktif Hisseler14:06
|BALAT
|2,31
|846.081
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|433.740
|% 10,00
|
|YONGA
|31,46
|640.903
|% 10,00
|
|PKENT
|1.131,30
|4.440.710
|% 10,00
|
|TKURU
|188,30
|1.655.910
|% 9,99
|
|IZMDC
|22,86
|611.665
|% -9,93
|
|KENT
|510,00
|11.128.540
|% -9,89
|
|DOGUB
|4,40
|67.132.603
|% -6,98
|
|NIBAS
|15,80
|2.391.393
|% -6,45
|
|RALYH
|5,64
|8.887.347
|% -6,31
|
|FENER
|30,86
|609.300.250
|% 9,43
|
|GSRAY
|3,39
|549.134.029
|% 6,94
|
|SISE
|6,17
|435.634.226
|% -0,48
|
|BJKAS
|3,25
|430.205.226
|% 4,84
|
|ASELS
|16,77
|395.509.075
|% -0,36
|
|GSRAY
|3,39
|549.134.029
|% 6,94
|
|BJKAS
|3,25
|430.205.226
|% 4,84
|
|EKGYO
|1,78
|203.748.900
|% 1,14
|
|IHLAS
|0,90
|86.201.114
|% 5,88
|
|PETKM
|3,97
|354.623.284
|% 0,25
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3794
|7,3851
|% 0,24
|
|Euro
|8,7553
|8,7612
|% -0,19
|
|Sterlin
|9,8360
|9,8853
|% 0,09
|
|Frank
|8,0738
|8,1225
|% 0,10
|
|Riyal
|1,9623
|1,9721
|% 0,23
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.965
|-5,80
|
|Altın Gr.
|467
|467
|0,33
|
|Cumhuriyet
|3.101
|3.147
|0,00
|
|Tam
|3.086
|3.163
|-0,21
|
|Yarım
|1.492
|1.530
|-0,10
|
|Çeyrek
|748
|765
|-0,05
|
|Gümüş.Ons
|27,65
|27,69
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|-0,05
|
|B. Petrol
|45,80
|45,80
|0,22
|
Seans Raporu
14:06
daha fazla
-
14:19IHLAS
Yüzde 7.06 oranında artışla 0.91 lira fiyatla işlem gören hissede 97, 327, 369 adet işlem
-
14:18ALMAD
Yüzde 9.63 oranında artışla 1.48 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 880, 223 adet işlem
-
14:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 75 artarak (% 0.06 ) 1, 223
-
14:17
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi GSRAY, BJKAS, EKGYO
-
14:17GEREL
Yüzde 4.89 oranında artışla 6.87 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 160, 542 adet işlem