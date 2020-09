***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası Kredi derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings tarafından 21.08.2020 tarihinde Türkiye'nin kredi not görünümünü ‘Durağan' dan ‘Negatif' e güncellemesini takiben 01.09.2020 tarihinde Ziraat Bankası'nın Uzun Vadeli Yerel Para Tahvil kredi not görünümü ‘Durağan' dan ‘Negatif' e güncellenmiş olup not seviyesi ise teyit edilmiştir. Bankamız güncel kredi derecelendirme notları aşağıda yer almaktadır. Not/Görünüm YP Uzun Vadeli B+/Negatif YP Kısa Vadeli B TL Uzun Vadeli BB-/Negatif TL Kısa Vadeli B Ulusal Uzun Vadeli AA (tur)/Durağan Destek 4 Destek Derecelendirme TabanıB Finansal Kapasite Notu b+http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872935BIST