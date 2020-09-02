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***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

02.09.2020 14:11
GÜNCEL HABERLER



***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Kredi Derecelendirmesi

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Uluslararası Kredi derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings  tarafından 21.08.2020 tarihinde Türkiye'nin kredi not görünümünü ‘Durağan' dan ‘Negatif'  e güncellemesini takiben 01.09.2020 tarihinde Ziraat Bankası'nın Uzun Vadeli Yerel Para Tahvil  kredi not görünümü ‘Durağan' dan ‘Negatif'  e güncellenmiş olup not seviyesi ise teyit edilmiştir. Bankamız güncel kredi derecelendirme  notları aşağıda yer almaktadır. Not/Görünüm YP Uzun Vadeli                  B+/Negatif YP Kısa Vadeli                   B TL Uzun Vadeli                  BB-/Negatif TL Kısa Vadeli                    B Ulusal Uzun Vadeli    AA (tur)/Durağan Destek                                  4 Destek Derecelendirme TabanıB Finansal Kapasite Notu  b+




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872935


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BALAT 2,31 846.081 % 10,00  
ARTI 2,42 433.740 % 10,00  
YONGA 31,46 640.903 % 10,00  
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Tam 3.086 3.163 -0,21  
Yarım 1.492 1.530 -0,10  
Çeyrek 748 765 -0,05  
Gümüş.Ons 27,65 27,69 -0,45  
Gümüş Gr. 6,61 6,62 -0,05  
B. Petrol 45,80 45,80 0,22  
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