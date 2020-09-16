***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
16.09.2020 18:28
***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından 11.09.2020 tarihinde Türkiye'nin borçlanma notlarının indirilmesini takiben 15.09.2020 tarihinde Ziraat Bankası'nın Uzun Vadeli Yabancı Para Mevduat kredi notu ‘B3'den ‘Caa1'e indirilmiş ve ilgili not görünümü negatif olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda Banka'nın Uzun Vadeli Yerli ve Yabancı Para Karşı Taraf Risk notları B1'den B2'ye ve Uzun Vadeli Karşı Taraf Risk Değerlendirmesi notu B1(cr)'den B2(cr)'ye revize edilmiştir.Bankamız güncel kredi derecelendirme notları aşağıda yer almaktadır.
Görünüm Negatif
Uzun Vadeli Mevduat- YP Caa1
Kısa Vadeli Mevduat -YP Not-Prime
Uzun Vadeli Mevduat- TL B2
Kısa Vadeli Mevduat- TL Not-Prime
Uzun Vadeli Tahvil- YP B2
Uzun Vadeli Tahvil-TL B2
Temel Kredi Notu caa1
Düzeltilmiş Temel Kredi Notu caa1
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875331
BIST
18:051.107
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -4,13
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.117
En Düşük
1.105
18:057,5001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0102
|Açılış
|: 7,5240
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,5080
En Düşük
7,4774
18:058,8825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0069
|Açılış
|: 8,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8650
|
8,9058
En Düşük
8,8579
18:05473,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 3,08
|Açılış
|: 473,87
|
|Önceki Kapanış
|: 470,79
|
476,00
En Düşük
469,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|POLTK
|209,00
|2.468.716
|% 10,00
|
|YONGA
|81,40
|14.309.957
|% 10,00
|
|UFUK
|12,43
|1.003.325
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,88
|2.239.894
|% 10,00
|
|ETYAT
|2,31
|54.326.308
|% 10,00
|
|KENT
|429,30
|4.733.405
|% -10,00
|
|TDGYO
|7,39
|27.160.198
|% -9,99
|
|LKMNH
|12,02
|36.906.603
|% -9,96
|
|NUGYO
|9,43
|93.122.334
|% -9,93
|
|KRDMA
|5,14
|171.161.096
|% -7,22
|
|KRDMD
|3,17
|1.099.719.294
|% 1,93
|
|SASA
|17,00
|775.531.072
|% 4,49
|
|PETKM
|4,35
|736.589.833
|% -1,14
|
|SISE
|6,39
|554.447.537
|% 0,63
|
|AVOD
|4,04
|391.457.545
|% 9,78
|
|KRDMD
|3,17
|1.099.719.294
|% 1,93
|
|IHLAS
|1,09
|251.863.732
|% 3,81
|
|PETKM
|4,35
|736.589.833
|% -1,14
|
|EKGYO
|1,79
|252.974.771
|% -1,10
|
|CEMAS
|1,65
|198.304.864
|% 5,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4943
|7,5015
|% 0,15
|
|Euro
|8,8704
|8,8818
|% 0,07
|
|Sterlin
|9,7112
|9,7599
|% 0,87
|
|Frank
|8,2315
|8,2811
|% 0,18
|
|Riyal
|1,9945
|2,0045
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.967
|1.967
|12,91
|
|Altın Gr.
|474
|474
|3,47
|
|Cumhuriyet
|3.134
|3.182
|19,00
|
|Tam
|3.119
|3.197
|17,51
|
|Yarım
|1.508
|1.546
|8,48
|
|Çeyrek
|756
|773
|4,24
|
|Gümüş.Ons
|27,33
|27,37
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|0,05
|
|B. Petrol
|42,25
|42,25
|1,72
|
Seans Raporu
18:05
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17:59RYSAS
Yüzde -5.17 oranında düşüşle 6.78 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 500, 069 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 18 kaybederek (% -0.34 ) 1, 238
-
17:58
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KRDMD, SASA, PETKM
-
17:58XU100
Endeks 1, 108 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 3 altında . İşlem hacmi 10, 212.00 milyon TL de
-
17:57KRDMA
Yüzde -6.86 oranında düşüşle 5.16 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 442, 928 adet işlem