***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından 11.09.2020 tarihinde Türkiye'nin borçlanma notlarının indirilmesini takiben 15.09.2020 tarihinde Ziraat Bankası'nın Uzun Vadeli Yabancı Para Mevduat kredi notu ‘B3'den ‘Caa1'e indirilmiş ve ilgili not görünümü negatif olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda Banka'nın Uzun Vadeli Yerli ve Yabancı Para Karşı Taraf Risk notları B1'den B2'ye ve Uzun Vadeli Karşı Taraf Risk Değerlendirmesi notu B1(cr)'den B2(cr)'ye revize edilmiştir.Bankamız güncel kredi derecelendirme notları aşağıda yer almaktadır.Görünüm NegatifUzun Vadeli Mevduat- YP Caa1Kısa Vadeli Mevduat -YP Not-PrimeUzun Vadeli Mevduat- TL B2Kısa Vadeli Mevduat- TL Not-PrimeUzun Vadeli Tahvil- YP B2Uzun Vadeli Tahvil-TL B2Temel Kredi Notu caa1Düzeltilmiş Temel Kredi Notu caa1http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875331BIST