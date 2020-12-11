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***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

11.12.2020 17:21



***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

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Açıklamalar

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's 7 Aralık 2020 tarihinde mevduat için belirlenen ülke tavanı metodolojisini güncellemesi ardından 10.12.2020 tarihinde Ziraat Bankası'nın uzun vadeli yabancı para mevduat notunu Caa1'den B2'ye yükseltmiştir. Bankamız güncel kredi derecelendirme  notları aşağıda yer almaktadır.
Görünüm Negatif
Uzun Vadeli Mevduat- YP B2
Kısa Vadeli Mevduat -YP Not-Prime
Uzun Vadeli Mevduat- TL B2
Kısa Vadeli Mevduat- TL Not-Prime
Uzun Vadeli Tahvil- YP B2
Uzun Vadeli Tahvil-TL B2
Temel Kredi Notu caa1
Düzeltilmiş Temel Kredi Notu caa1





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892836


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