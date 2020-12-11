***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
11.12.2020 17:21
***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's 7 Aralık 2020 tarihinde mevduat için belirlenen ülke tavanı metodolojisini güncellemesi ardından 10.12.2020 tarihinde Ziraat Bankası'nın uzun vadeli yabancı para mevduat notunu Caa1'den B2'ye yükseltmiştir. Bankamız güncel kredi derecelendirme notları aşağıda yer almaktadır.
Görünüm Negatif
Uzun Vadeli Mevduat- YP B2
Kısa Vadeli Mevduat -YP Not-Prime
Uzun Vadeli Mevduat- TL B2
Kısa Vadeli Mevduat- TL Not-Prime
Uzun Vadeli Tahvil- YP B2
Uzun Vadeli Tahvil-TL B2
Temel Kredi Notu caa1
Düzeltilmiş Temel Kredi Notu caa1
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892836
BIST
17:081.363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 9,92
|Açılış
|: 1.352
|
|Önceki Kapanış
|: 1.353
|
1.365
En Düşük
1.343
17:087,8437
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0466
|Açılış
|: 7,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
8,0280
En Düşük
7,8352
17:089,5164
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,0755
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,7363
En Düşük
9,5070
17:08465,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,52
|Açılış
|: 465,32
|
|Önceki Kapanış
|: 465,83
|
473,03
En Düşük
464,03
BIST En Aktif Hisseler17:06
|LINK
|56,65
|84.623.877
|% 10,00
|
|NIBAS
|82,50
|30.492.238
|% 10,00
|
|DITAS
|38,72
|4.852.623
|% 10,00
|
|TMSN
|12,65
|205.168.335
|% 10,00
|
|SELGD
|4,51
|912.859
|% 10,00
|
|CASA
|117,90
|483.272
|% -10,00
|
|OLMIP
|9,20
|6.632.043
|% -9,89
|
|EKIZ
|7,00
|296.294
|% -6,67
|
|SAFKR
|12,50
|5.750.098
|% -6,02
|
|PKENT
|923,30
|961.452
|% -5,97
|
|GARAN
|9,58
|2.537.854.549
|% 0,84
|
|SISE
|7,16
|2.294.607.628
|% 0,00
|
|PETKM
|4,83
|1.431.993.775
|% 2,33
|
|TUPRS
|101,20
|1.348.532.864
|% 3,64
|
|DOHOL
|3,12
|1.257.084.967
|% 2,30
|
|DOHOL
|3,12
|1.257.084.967
|% 2,30
|
|TSKB
|1,79
|590.663.737
|% -2,19
|
|YKBNK
|2,99
|945.304.302
|% 1,70
|
|SISE
|7,16
|2.294.607.628
|% 0,00
|
|PETKM
|4,83
|1.431.993.775
|% 2,33
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8364
|7,8433
|% -0,60
|
|Euro
|9,5058
|9,5187
|% -0,76
|
|Sterlin
|10,3418
|10,3937
|% -1,16
|
|Frank
|8,8124
|8,8654
|% -0,58
|
|Riyal
|2,0922
|2,1027
|% -0,27
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|4,22
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-0,90
|
|Cumhuriyet
|3.079
|3.126
|-14,00
|
|Tam
|3.066
|3.144
|-8,95
|
|Yarım
|1.482
|1.521
|-4,33
|
|Çeyrek
|743
|760
|-2,16
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|23,99
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|-0,04
|
|B. Petrol
|50,07
|50,07
|-0,18
|
Seans Raporu
17:06
daha fazla
-
17:20SNPAM
Yüzde 4.64 oranında artışla 26.60 lira fiyatla işlem gören hissede 413, 248 adet işlem
-
17:19BRKSN
Yüzde 9.90 oranında artışla 7.33 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 873, 976 adet işlem
-
17:18XU100
Endeks 1, 364 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 8 üstünde . İşlem hacmi 24, 425.00 milyon TL de
-
17:18ASUZU
Yüzde 4.35 oranında artışla 16.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 712, 422 adet işlem
-
17:17CIMSA
Yüzde 5.14 oranında artışla 16.56 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 071, 715 adet işlem