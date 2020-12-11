***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's 7 Aralık 2020 tarihinde mevduat için belirlenen ülke tavanı metodolojisini güncellemesi ardından 10.12.2020 tarihinde Ziraat Bankası'nın uzun vadeli yabancı para mevduat notunu Caa1'den B2'ye yükseltmiştir. Bankamız güncel kredi derecelendirme notları aşağıda yer almaktadır.Görünüm NegatifUzun Vadeli Mevduat- YP B2Kısa Vadeli Mevduat -YP Not-PrimeUzun Vadeli Mevduat- TL B2Kısa Vadeli Mevduat- TL Not-PrimeUzun Vadeli Tahvil- YP B2Uzun Vadeli Tahvil-TL B2Temel Kredi Notu caa1Düzeltilmiş Temel Kredi Notu caa1http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892836BIST