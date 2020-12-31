***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
31.12.2020 16:04
***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating, 30 Aralık 2020 tarihinde Ziraat Bankası ‘nın Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para derecelendirme notlarını ve görünümlerini ülke notu tavanı ile uyumlu olarak ‘' BB+/Negatif'' olarak belirlemiştir. Uzun Vadeli Ulusal Notu ‘'AAA(Trk)'', Kısa Vadeli Ulusal Notu "A-1+(Trk)" ve görünümlerini "Durağan" olarak teyit etmiştir. Bankamız güncel kredi derecelendirme notları aşağıda yer almaktadır.
Uzun Vadeli Uluslararası YP BB+
Görünüm Negatif
Uzun Vadeli Uluslararası TL Notu BB+
Görünüm Negatif
Uzun Vadeli Ulusal Notu AAA (Trk)
Görünüm Durağan
Kısa Vadeli Uluslararası YP B
Görünüm Negatif
Kısa Vadeli Uluslararası TL Notu B
Görünüm Negatif
Kısa Vadeli Ulusal Notu A-1+ (Trk)
Görünüm Durağan
Desteklenme Notu 1
Ortaklardan Bağımsızlık Notu A
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896081
BIST
18:001.477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -3,19
|Açılış
|: 1.481
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.484
En Düşük
1.470
18:007,4385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0553
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4936
En Düşük
7,3424
18:009,1103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0462
|Açılış
|: 9,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0650
|
9,2087
En Düşük
9,0285
18:00453,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 4,33
|Açılış
|: 453,80
|
|Önceki Kapanış
|: 449,47
|
456,51
En Düşük
446,12
BIST En Aktif Hisseler18:00
|AYCES
|49,96
|11.999.181
|% 10,00
|
|MAALT
|111,10
|41.979.461
|% 10,00
|
|KSTUR
|157,30
|580.334
|% 10,00
|
|PSDTC
|19,71
|21.307.083
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|21.307.083
|% 9,99
|
|ISATR
|203.315,00
|203.315
|% -10,00
|
|ORMA
|14,72
|708.893
|% -9,97
|
|PAMEL
|21,32
|980.986
|% -9,97
|
|ARZUM
|24,62
|1.218.203.047
|% -9,95
|
|BRMEN
|3,46
|996.293
|% -9,90
|
|GUBRF
|86,05
|4.579.968.652
|% 2,38
|
|GARAN
|10,37
|2.094.509.345
|% 0,00
|
|SISE
|7,31
|1.693.881.305
|% 0,41
|
|ARZUM
|24,62
|1.218.203.047
|% -9,95
|
|ZOREN
|2,77
|887.125.202
|% 2,59
|
|ZOREN
|2,77
|887.125.202
|% 2,59
|
|SISE
|7,31
|1.693.881.305
|% 0,41
|
|TSKB
|1,78
|375.282.282
|% -1,11
|
|GARAN
|10,37
|2.094.509.345
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,08
|594.251.860
|% -0,32
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4345
|7,4372
|% 0,73
|
|Euro
|9,0968
|9,1124
|% 0,53
|
|Sterlin
|10,1160
|10,1667
|% 0,92
|
|Frank
|8,3896
|8,4401
|% 0,63
|
|Riyal
|1,9769
|1,9868
|% 0,75
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.900
|5,99
|
|Altın Gr.
|454
|454
|4,42
|
|Cumhuriyet
|3.004
|3.049
|45,00
|
|Tam
|2.989
|3.066
|45,90
|
|Yarım
|1.445
|1.483
|22,21
|
|Çeyrek
|725
|742
|11,10
|
|Gümüş.Ons
|26,47
|26,50
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|0,02
|
|B. Petrol
|51,18
|51,18
|-0,45
|
Seans Raporu
18:00
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17:59BASCM
Yüzde 9.49 oranında artışla 17.30 lira fiyatla işlem gören hissede 71, 828 adet işlem
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17:57
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