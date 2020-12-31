***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating, 30 Aralık 2020 tarihinde Ziraat Bankası ‘nın Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para derecelendirme notlarını ve görünümlerini ülke notu tavanı ile uyumlu olarak ‘' BB+/Negatif'' olarak belirlemiştir. Uzun Vadeli Ulusal Notu ‘'AAA(Trk)'', Kısa Vadeli Ulusal Notu "A-1+(Trk)" ve görünümlerini "Durağan" olarak teyit etmiştir. Bankamız güncel kredi derecelendirme notları aşağıda yer almaktadır.Uzun Vadeli Uluslararası YP BB+Görünüm NegatifUzun Vadeli Uluslararası TL Notu BB+Görünüm NegatifUzun Vadeli Ulusal Notu AAA (Trk)Görünüm DurağanKısa Vadeli Uluslararası YP BGörünüm NegatifKısa Vadeli Uluslararası TL Notu BGörünüm NegatifKısa Vadeli Ulusal Notu A-1+ (Trk)Görünüm DurağanDesteklenme Notu 1Ortaklardan Bağımsızlık Notu Ahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896081BIST