***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 04 Mayıs 2021 tarihinde Ziraat Bankası'nın tüm kredi derecelendirme notlarını ve kredi görünümlerini teyit etmiştir. Bankamızın kredi derecelendirme notları aşağıdaki gibidir.Not/GörünümYP Uzun Vadeli B+/NegatifYP Kısa Vadeli BTL Uzun Vadeli BB-/DurağanTL Kısa Vadeli BUlusal Uzun Vadeli AA (tur)/DurağanDestek 4Destek Derecelendirme Tabanı BFinansal Kapasite Notu b+http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934623BIST