***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
05.05.2021 13:57
***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 04 Mayıs 2021 tarihinde Ziraat Bankası'nın tüm kredi derecelendirme notlarını ve kredi görünümlerini teyit etmiştir. Bankamızın kredi derecelendirme notları aşağıdaki gibidir.
Not/Görünüm
YP Uzun Vadeli B+/Negatif
YP Kısa Vadeli B
TL Uzun Vadeli BB-/Durağan
TL Kısa Vadeli B
Ulusal Uzun Vadeli AA (tur)/Durağan
Destek 4
Destek Derecelendirme Tabanı B
Finansal Kapasite Notu b+
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934623
BIST
13:551.420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,70
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.424
En Düşük
1.409
13:558,3485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0241
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3728
En Düşük
8,2980
13:5510,0364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0256
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0673
En Düşük
9,9739
13:55476,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,94
|Açılış
|: 476,93
|
|Önceki Kapanış
|: 475,99
|
478,58
En Düşük
474,44
BIST En Aktif Hisseler13:55
|MTRKS
|42,24
|98.228.951
|% 10,00
|
|LUKSK
|62,15
|3.817.858
|% 10,00
|
|RHEAG
|2,46
|1.179.027
|% 9,82
|
|TSPOR
|2,29
|75.653.258
|% 9,57
|
|SNKRN
|33,50
|1.089.889
|% 8,77
|
|VAKFN
|19,17
|42.786.577
|% -10,00
|
|AYEN
|7,56
|29.837.189
|% -9,89
|
|SNPAM
|15,09
|65.063
|% -9,86
|
|CANTE
|4,67
|243.494.402
|% -9,85
|
|EMNIS
|25,50
|1.022.858
|% -8,73
|
|EREGL
|19,31
|539.339.726
|% -1,73
|
|PETKM
|6,88
|529.596.219
|% 0,00
|
|KOZAL
|117,10
|525.442.628
|% 1,83
|
|GARAN
|7,26
|460.261.570
|% -0,14
|
|THYAO
|12,68
|438.588.240
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,82
|182.165.573
|% 0,65
|
|PETKM
|6,88
|529.596.219
|% 0,00
|
|GARAN
|7,26
|460.261.570
|% -0,14
|
|YKBNK
|2,08
|127.039.361
|% -0,48
|
|CANTE
|4,67
|243.494.402
|% -9,85
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3426
|8,3485
|% 0,29
|
|Euro
|10,0262
|10,0364
|% 0,26
|
|Sterlin
|11,5774
|11,6354
|% 0,47
|
|Frank
|9,0933
|9,1481
|% 0,20
|
|Riyal
|2,2181
|2,2292
|% 0,26
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-2,21
|
|Altın Gr.
|477
|477
|1,39
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,29
|26,32
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,08
|7,09
|-0,01
|
|B. Petrol
|69,70
|69,70
|0,82
|