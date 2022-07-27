***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 8 Temmuz 2022 tarihinde açıkladığı Türkiye kredi derecelendirme not indiriminin ardından, 26.07.2022 tarihinde Ziraat Bankası kredi derecelendirme notlarını aşağıdaki gibi güncellemiştir.Not/GörünümYP Uzun Vadeli Notu B-/NegatifYP Kısa Vadeli Notu BTL Uzun Vadeli Notu B/NegatifTL Kısa Vadeli Notu BUlusal Uzun Vadeli Notu AA(tur)/DurağanKamusal Destek Notu nsFinansal Kapasite Notu b-http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048019BIST