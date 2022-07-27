***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
27.07.2022 14:13
***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 8 Temmuz 2022 tarihinde açıkladığı Türkiye kredi derecelendirme not indiriminin ardından, 26.07.2022 tarihinde Ziraat Bankası kredi derecelendirme notlarını aşağıdaki gibi güncellemiştir.
Not/Görünüm
YP Uzun Vadeli Notu B-/Negatif
YP Kısa Vadeli Notu B
TL Uzun Vadeli Notu B/Negatif
TL Kısa Vadeli Notu B
Ulusal Uzun Vadeli Notu AA(tur)/Durağan
Kamusal Destek Notu ns
Finansal Kapasite Notu b-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048019
BIST
16:572.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 2,94
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.574
En Düşük
2.542
16:5717,9096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0305
|Açılış
|: 17,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
17,9409
En Düşük
17,8370
16:5718,2367
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0376
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4043
En Düşük
18,1375
16:571.007,22
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 9,97
|Açılış
|: 1.007,22
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.011,56
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler16:55
|PRKAB
|29,04
|259.068.341
|% 10,00
|
|LUKSK
|66,60
|16.787.145
|% 9,99
|
|AYES
|24,92
|1.557.226
|% 9,97
|
|CMENT
|37,50
|1.205.588
|% 9,97
|
|EMNIS
|39,94
|1.486.639
|% 9,97
|
|LIDFA
|9,83
|163.318.771
|% -9,98
|
|KZBGY
|78,70
|80.256.932
|% -9,95
|
|FENER
|49,84
|335.908.463
|% -8,72
|
|MTRKS
|57,30
|19.740.102
|% -7,80
|
|YEOTK
|88,25
|221.854.040
|% -5,16
|
|THYAO
|49,70
|2.611.489.861
|% 0,00
|
|SISE
|21,36
|1.593.883.193
|% 1,04
|
|YKBNK
|4,67
|1.218.890.870
|% -2,91
|
|AKBNK
|8,53
|1.101.572.954
|% -3,40
|
|EKGYO
|3,18
|1.040.920.781
|% -1,24
|
|EKGYO
|3,18
|1.040.920.781
|% -1,24
|
|YKBNK
|4,67
|1.218.890.870
|% -2,91
|
|SKBNK
|1,62
|301.838.647
|% 0,00
|
|ODAS
|3,75
|578.926.921
|% 1,63
|
|TSKB
|2,60
|392.122.214
|% -0,76
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8947
|17,9017
|% 0,13
|
|Euro
|18,1782
|18,2069
|% -0,37
|
|Sterlin
|21,6805
|21,7892
|% 0,04
|
|Frank
|18,6355
|18,7477
|% 0,41
|
|Riyal
|4,7577
|4,7816
|% 0,24
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.753
|18,51
|
|Altın Gr.
|1.009
|1.009
|11,93
|
|Cumhuriyet
|6.712
|6.817
|84,00
|
|Tam
|6.727
|6.794
|3,00
|
|Yarım
|3.278
|3.321
|1,00
|
|Çeyrek
|1.644
|1.660
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,65
|19,68
|0,58
|
|Gümüş Gr.
|11,34
|11,36
|0,37
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,56
|
Seans Raporu
16:55
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