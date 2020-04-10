***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.04.2020 11:45
***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız 09 Nisan 2020 tarihinde 22 ülkeden 38 banka ile toplamda 1.1 milyar USD tutarında sendikasyon kredisi anlaşması imzalamıştır. 415 milyon USD ve 597 milyon EUR tutarında USD ve EUR olmak üzere iki dilimde sağlanacak 367 gün vadeli kredinin maliyeti sırasıyla Libor+%2,25 ve Euribor+%2,00 olmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837138
BIST
16:0796.341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 506,39
|Açılış
|: 96.201
|
|Önceki Kapanış
|: 95.834
|
96.502
En Düşük
95.352
16:076,6926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0241
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7257
En Düşük
6,6547
16:077,3298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0381
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3632
En Düşük
7,2735
16:07363,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 2,51
|Açılış
|: 363,42
|
|Önceki Kapanış
|: 360,91
|
364,75
En Düşük
359,59
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,76
|487.794
|% 10,00
|
|DOCO
|382,30
|32.991.863
|% 9,98
|
|RTALB
|6,51
|17.574.246
|% 9,97
|
|SANFM
|5,96
|3.625.022
|% 9,96
|
|CASA
|10,38
|181.814
|% 9,96
|
|ETYAT
|1,35
|2.229.291
|% -10,00
|
|SERVE
|2,13
|2.280.891
|% -9,36
|
|UZERB
|2,45
|40.723
|% -7,55
|
|EGCYH
|0,26
|176.000
|% -7,14
|
|TDGYO
|2,51
|1.541.380
|% -6,69
|
|GARAN
|8,46
|776.201.124
|% -0,35
|
|PGSUS
|50,75
|749.655.183
|% 8,72
|
|THYAO
|9,79
|558.457.811
|% 0,51
|
|GSRAY
|2,65
|494.495.345
|% 0,76
|
|PETKM
|3,45
|424.804.431
|% 0,29
|
|GSRAY
|2,65
|494.495.345
|% 0,76
|
|PETKM
|3,45
|424.804.431
|% 0,29
|
|ISFIN
|3,17
|348.907.884
|% 3,59
|
|YKBNK
|2,01
|212.117.909
|% -0,99
|
|IHLGM
|1,06
|97.645.064
|% 1,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3285
|8,3702
|% 0,56
|
|Frank
|6,9071
|6,9487
|% 0,58
|
|Riyal
|1,7745
|1,7834
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.685
|1.689
|3,06
|
|Altın Gr.
|362
|363
|2,41
|
|Cumhuriyet
|2.324
|2.377
|-2,30
|
|Tam
|2.389
|2.447
|1,40
|
|Yarım
|1.162
|1.191
|-1,20
|
|Çeyrek
|583
|595
|-0,40
|
|Gümüş.Ons
|15,40
|15,42
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|0,01
|
|B. Petrol
|31,82
|31,82
|0,05
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, TTKOM, KOZAA
-
16:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 435, 06 artarak (% 0.48 ) 91, 177
-
16:16
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TSGYO, CASA, EMNIS, EKIZ, EGCYO, BMELK
-
16:16
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TSKB, PEGYO, DOAS, EGCYH
-
16:16
CASA, RAYSG, GSDDE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında