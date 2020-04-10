***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız 09 Nisan 2020 tarihinde 22 ülkeden 38 banka ile toplamda 1.1 milyar USD tutarında sendikasyon kredisi anlaşması imzalamıştır. 415 milyon USD ve 597 milyon EUR tutarında USD ve EUR olmak üzere iki dilimde sağlanacak 367 gün vadeli kredinin maliyeti sırasıyla Libor+%2,25 ve Euribor+%2,00 olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837138BIST