***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.12.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar13 Aralık 2019 tarihli özel durum açıklamamıza ilişkin olarak, Şirketimize ait ve Ziraat Sigorta AŞ sermayesinin %99,97'sini temsil eden hisselerimiz ile Ziraat Hayat ve Emeklilik AŞ sermayesinin %99,97'sini temsil eden hisselerimizin TVF Finansal Yatırımlar AŞ'ye ("TVF Finansal Yatırımlar") devri amacıyla, alıcı sıfatıyla TVF Finansal Yatırımlar ile satıcı sıfatıyla Şirketimiz, Ziraat Katılım Bankası AŞ, Ziraat Teknoloji AŞ ve Ziraat Yatırım Menkul Değerler AŞ arasında 22 Nisan 2020 tarihinde hisse devir sözleşmesi imzalanmış ve söz konusu hisse devirleri yine aynı tarih itibarıyla tamamlanmıştır. Buna göre, Ziraat Sigorta AŞ hisseleri için Şirketimize ödenecek bedel beher pay başına 18,63 TL olarak belirlenmiş olup, toplam satış bedeli 931.220.550,00 TL'dir. Satış bedelinin, tamamı özel tertip devlet iç borçlanma senedi ile ödenecektir. Ziraat Hayat ve Emeklilik AŞ hisseleri için Şirketimize ödenecek bedel ise beher pay başına 23,00 TL olarak belirlenmiş olup, toplam satış bedeli 1.839.448.000,00 TL'dir. Satış bedelinin, tamamı özel tertip devlet iç borçlanma senedi ile ödenecektir. Söz konusu işlem sonucunda TVF Finansal Yatırımlar'ın Ziraat Sigorta AŞ'nin sermayesindeki payı %100'e ve Ziraat Hayat ve Emeklilik AŞ'nin sermayesindeki payı %100'e yükselmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839980BIST