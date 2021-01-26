***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.01.2021 14:44
***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: a) 21.05.2014 tarihli özel durum açıklamamız b)22.01.2021 tarihli özel durum açıklamamız İlgi "a" da kayıtlı açıklamamızla GMTN Programı kurulduğu ve ilgi "b" de kayıtlı açıklamamız ile yurtdışında 4 milyar ABD Dolarına kadar borçlanma için SPK onayı alındığı duyurulmuştu. Bu kapsamda, Bankamız tarafından, piyasa koşullarının uygun olması durumunda değerlendirilmek üzere, Rule 144A ve Regulasyon S'ye göre yurtdışında yerleşik nitelikli yatırımcılara satışının yapılması planlanan ve Euronext Dublin İrlanda'ya kote edilecek tahvillerin ihracı ile ilgili olarak, BNP Paribas, Citigroup, HSBC Bank, ICBC Standard Bank, J.P. Morgan Securities ve Mizuho International yetkilendirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904422
BIST
14:431.537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,83
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.540
|
1.543
En Düşük
1.517
14:437,3598
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0448
|Açılış
|: 7,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4351
En Düşük
7,3528
14:438,9361
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,0637
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
9,0211
En Düşük
8,9275
14:43439,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -2,33
|Açılış
|: 439,47
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
444,16
En Düşük
437,66
BIST En Aktif Hisseler14:43
|MAALT
|254,20
|41.930.940
|% 10,00
|
|KONTR
|44,06
|137.587.038
|% 9,99
|
|VAKFN
|8,26
|26.347.240
|% 9,99
|
|LUKSK
|44,04
|5.841.982
|% 9,99
|
|QNBFL
|132,10
|1.149.793
|% 9,99
|
|ATSYH
|9,18
|1.210.916
|% -10,00
|
|MERIT
|145,80
|147.695
|% -10,00
|
|SONME
|75,15
|1.032.035
|% -10,00
|
|POLTK
|441,50
|1.915.669
|% -9,99
|
|UMPAS
|2,44
|474.214
|% -9,96
|
|EKGYO
|2,49
|1.434.170.459
|% 0,81
|
|GARAN
|9,61
|1.297.234.302
|% 0,73
|
|KOZAL
|121,00
|985.021.262
|% -0,33
|
|KARSN
|5,43
|798.500.406
|% 4,42
|
|KRDMD
|6,87
|618.585.556
|% -1,72
|
|EKGYO
|2,49
|1.434.170.459
|% 0,81
|
|TSKB
|1,93
|501.752.134
|% -1,53
|
|SKBNK
|1,53
|387.499.417
|% -1,29
|
|IHLGM
|1,54
|346.173.992
|% -1,91
|
|TEKTU
|2,47
|398.601.649
|% 3,35
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3570
|7,3598
|% -0,61
|
|Euro
|8,9313
|8,9361
|% -0,71
|
|Sterlin
|10,0446
|10,0950
|% -0,46
|
|Frank
|8,2625
|8,3123
|% -0,50
|
|Riyal
|1,9590
|1,9688
|% -0,45
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|-2,10
|
|Altın Gr.
|439
|439
|-2,68
|
|Cumhuriyet
|2.910
|2.954
|-26,00
|
|Tam
|2.897
|2.970
|-25,63
|
|Yarım
|1.400
|1.437
|-12,40
|
|Çeyrek
|702
|718
|-6,20
|
|Gümüş.Ons
|25,42
|25,46
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,87
|55,87
|0,19
|
Seans Raporu
14:43
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-
14:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 98 kaybederek (% -0.12 ) 1, 635
-
14:55XU100
Endeks 1, 538 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 16 altında . İşlem hacmi 19, 506.00 milyon TL de
-
14:55CLEBI
Yüzde -3.81 oranında düşüşle 161.70 lira fiyatla işlem gören hissede 164, 252 adet işlem
-
14:52YAPRK
Yüzde -7.89 oranında düşüşle 126.10 lira fiyatla işlem gören hissede 71, 691 adet işlem
-
14:50XU100
Endeks 1, 539 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 07 altında . İşlem hacmi 19, 275.00 milyon TL de