***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: a) 21.05.2014 tarihli özel durum açıklamamız b)22.01.2021 tarihli özel durum açıklamamız İlgi "a" da kayıtlı açıklamamızla GMTN Programı kurulduğu ve ilgi "b" de kayıtlı açıklamamız ile yurtdışında 4 milyar ABD Dolarına kadar borçlanma için SPK onayı alındığı duyurulmuştu. Bu kapsamda, Bankamız tarafından, piyasa koşullarının uygun olması durumunda değerlendirilmek üzere, Rule 144A ve Regulasyon S'ye göre yurtdışında yerleşik nitelikli yatırımcılara satışının yapılması planlanan ve Euronext Dublin İrlanda'ya kote edilecek tahvillerin ihracı ile ilgili olarak, BNP Paribas, Citigroup, HSBC Bank, ICBC Standard Bank, J.P. Morgan Securities ve Mizuho International yetkilendirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904422BIST