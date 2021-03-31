***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlazeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız, Çin'in önde gelen finans kuruluşlarından Çin Exim Bank (The Export Import Bank of China) ile imzaladığı anlaşmayla 400 Milyon ABD Doları tutarında uygun maliyetli kredi temin etmiştir. Çin Exim Bank' tan 320 Milyon ABD Doları ve 500 Milyon Çin Yuanı olmak üzere iki ayrı dilimde sağlanan söz konusu kredi ile yerel paralarla ticaretin artırılması ve geliştirilmesine katkı sağlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922065BIST