***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.03.2021 10:45
***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız, Çin'in önde gelen finans kuruluşlarından Çin Exim Bank (The Export Import Bank of China) ile imzaladığı anlaşmayla 400 Milyon ABD Doları tutarında uygun maliyetli kredi temin etmiştir. Çin Exim Bank' tan 320 Milyon ABD Doları ve 500 Milyon Çin Yuanı olmak üzere iki ayrı dilimde sağlanan söz konusu kredi ile yerel paralarla ticaretin artırılması ve geliştirilmesine katkı sağlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922065
BIST
14:511.420
En Yüksek
|Değişim
|: 2,06%
|| 28,71
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.421
En Düşük
1.399
14:518,1602
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -0,0797
|Açılış
|: 8,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2878
En Düşük
8,1254
14:519,6228
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0458
|Açılış
|: 9,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6700
|
9,7559
En Düşük
9,5676
14:51449,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -2,56
|Açılış
|: 449,77
|
|Önceki Kapanış
|: 452,33
|
456,99
En Düşük
448,36
BIST En Aktif Hisseler14:51
|MMCAS
|5,83
|60.318
|% 10,00
|
|NIBAS
|19,04
|7.571.358
|% 9,99
|
|ARZUM
|24,22
|48.625.652
|% 9,99
|
|JANTS
|751,90
|8.015.254
|% 9,99
|
|SAYAS
|31,94
|66.947.592
|% 9,99
|
|UTPYA
|36,90
|559.773
|% -10,00
|
|SONME
|54,00
|2.958.498
|% -7,61
|
|SODSN
|36,00
|686.730
|% -7,46
|
|BRKO
|1,34
|2.364.241
|% -6,94
|
|DIRIT
|6,00
|90.535
|% -5,36
|
|GARAN
|6,96
|2.610.670.667
|% 4,04
|
|FROTO
|204,90
|707.929.074
|% 6,00
|
|SASA
|46,60
|706.584.409
|% 3,28
|
|KOZAL
|120,10
|619.870.269
|% 0,92
|
|BJKAS
|9,04
|617.672.855
|% 8,52
|
|GARAN
|6,96
|2.610.670.667
|% 4,04
|
|SKBNK
|1,22
|170.988.952
|% 2,52
|
|EKGYO
|1,91
|225.329.490
|% 0,00
|
|TSKB
|1,39
|140.297.923
|% 2,96
|
|PETKM
|5,99
|468.653.216
|% 4,17
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1552
|8,1602
|% -0,97
|
|Euro
|9,5980
|9,6228
|% -0,47
|
|Sterlin
|11,2132
|11,2694
|% -0,97
|
|Frank
|8,5897
|8,6415
|% -1,20
|
|Riyal
|2,1691
|2,1799
|% -0,97
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|9,57
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-2,43
|
|Cumhuriyet
|2.979
|3.024
|-1,00
|
|Tam
|2.963
|3.040
|-1,95
|
|Yarım
|1.432
|1.470
|-0,95
|
|Çeyrek
|718
|735
|-0,47
|
|Gümüş.Ons
|24,38
|24,42
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,07
|
|B. Petrol
|62,79
|62,79
|0,05
|