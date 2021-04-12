***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız 12 Nisan 2021 tarihinde 23 ülkeden 45 Uluslararası Banka ile toplamda 1.3 Milyar USD tutarında sendikasyon kredisi anlaşması imzalamıştır. 293 milyon ABD Doları ve 873 Milyon EUR tutarında USD ve EUR olmak üzere iki dilimde sağlanacak 367 gün vadeli kredinin maliyeti sırasıyla Libor+%2,50 ve Euribor+%2,25 olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926971BIST