***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.04.2021 18:39
***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın %100 bağlı ortaklığı Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Ziraat GYO)'nin mevcut 3.520.215.000 TL çıkarılmış sermayesinin 1.173.405.000 TL artırılarak 4.693.620.000 TL'ye yükseltilmesi ve artırılan sermayenin halka arzına ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nun (III-48.1) sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Tebliğ gereği yapılan başvuru Kurul'un 22.04.2021 tarihli toplantısında onaylanmıştır. Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Ziraat Yatırım) tarafından liderliği yapılan söz konusu halka arza ilişkin talep toplama süreci 28-29-30 Nisan 2021 tarihlerinde birim pay fiyatı 1,60 TL üzerinden gerçekleştirilecektir. Halka arz kapsamında mevzuat gereği zorunlu olan taahhütler dışında Bankamız, 23.04.2021 tarihinde Ziraat GYO'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda ve kendi internet adresinde (www.ziraatgyo.com.tr) yayınladığı izahnamenin 26.5.1 maddesinde detayları açıklanan Geri Alım Taahhüdü vermektedir. Geri Alım Taahhüdü ile halka arzdan Ziraat GYO payı alıp borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 33 gün süre ile aralıksız ellerinde tutan yatırımcılara, talep etmeleri durumunda sahip oldukları payların tamamını Bankamıza 1,63 TL fiyat üzerinden geri satma hakkı verilmektedir. Halka arz sonuçları ve Geri Alım Taahhüdü sürecine ilişkin bilgiler Ziraat Yatırım ve Ziraat GYO tarafından KAP'ta ilan edilecektir. Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931016
BIST
18:051.374
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 28,85
|Açılış
|: 1.344
|
|Önceki Kapanış
|: 1.345
|
1.374
En Düşük
1.344
18:058,2964
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -0,0724
|Açılış
|: 8,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,4860
En Düşük
8,2673
18:0510,0367
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -0,1029
|Açılış
|: 9,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,2769
En Düşük
10,0034
18:05474,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -3,79
|Açılış
|: 474,58
|
|Önceki Kapanış
|: 478,27
|
485,04
En Düşük
472,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NUGYO
|12,54
|4.198.967
|% 10,00
|
|ULAS
|4,84
|3.365.652
|% 10,00
|
|TRILC
|40,48
|44.633.974
|% 10,00
|
|KRTEK
|14,08
|18.267.653
|% 10,00
|
|DZGYO
|1,76
|9.632.683
|% 10,00
|
|FENER
|30,32
|58.323.429
|% -9,98
|
|BJKAS
|7,88
|96.854.565
|% -9,94
|
|PEKGY
|1,23
|104.678.187
|% -9,56
|
|GLYHO
|3,63
|71.963.863
|% -7,16
|
|SNPAM
|17,12
|273.882
|% -6,45
|
|EREGL
|19,32
|1.631.736.234
|% 7,39
|
|THYAO
|11,73
|1.107.773.087
|% 4,08
|
|GARAN
|7,14
|1.037.546.711
|% 0,99
|
|GWIND
|5,62
|1.025.725.877
|% 1,08
|
|PETKM
|6,50
|949.475.206
|% 3,34
|
|YKBNK
|2,10
|414.122.138
|% 0,96
|
|GWIND
|5,62
|1.025.725.877
|% 1,08
|
|PETKM
|6,50
|949.475.206
|% 3,34
|
|GARAN
|7,14
|1.037.546.711
|% 0,99
|
|KRDMD
|7,15
|830.167.515
|% 2,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2928
|8,2964
|% -0,87
|
|Euro
|10,0205
|10,0367
|% -1,01
|
|Sterlin
|11,4853
|11,5429
|% -0,83
|
|Frank
|9,0325
|9,0870
|% -1,00
|
|Riyal
|2,2054
|2,2165
|% -0,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|0,50
|
|Altın Gr.
|475
|475
|-3,48
|
|Cumhuriyet
|3.125
|3.172
|-20,00
|
|Tam
|3.108
|3.188
|-15,34
|
|Yarım
|1.502
|1.542
|-7,42
|
|Çeyrek
|753
|771
|-3,71
|
|Gümüş.Ons
|26,11
|26,13
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,98
|6,98
|-0,02
|
|B. Petrol
|65,16
|65,16
|-0,26
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 91 artarak (% 1.53 ) 1, 187
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INTEM, DZGYO, ORMA, TDGYO, SAYAS, NIBAS, KAPLM, CLEBI, DOGUB, MMCAS
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : FENER, UMPAS, PEKGY, BJKAS
-
17:58
YGYO, AVTUR, FLAP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
SNKRN, PEKGY, ISATR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında