***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın %100 bağlı ortaklığı Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Ziraat GYO)'nin mevcut 3.520.215.000 TL çıkarılmış sermayesinin 1.173.405.000 TL artırılarak 4.693.620.000 TL'ye yükseltilmesi ve artırılan sermayenin halka arzına ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nun (III-48.1) sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Tebliğ gereği yapılan başvuru Kurul'un 22.04.2021 tarihli toplantısında onaylanmıştır. Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Ziraat Yatırım) tarafından liderliği yapılan söz konusu halka arza ilişkin talep toplama süreci 28-29-30 Nisan 2021 tarihlerinde birim pay fiyatı 1,60 TL üzerinden gerçekleştirilecektir. Halka arz kapsamında mevzuat gereği zorunlu olan taahhütler dışında Bankamız, 23.04.2021 tarihinde Ziraat GYO'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda ve kendi internet adresinde (www.ziraatgyo.com.tr) yayınladığı izahnamenin 26.5.1 maddesinde detayları açıklanan Geri Alım Taahhüdü vermektedir. Geri Alım Taahhüdü ile halka arzdan Ziraat GYO payı alıp borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 33 gün süre ile aralıksız ellerinde tutan yatırımcılara, talep etmeleri durumunda sahip oldukları payların tamamını Bankamıza 1,63 TL fiyat üzerinden geri satma hakkı verilmektedir. Halka arz sonuçları ve Geri Alım Taahhüdü sürecine ilişkin bilgiler Ziraat Yatırım ve Ziraat GYO tarafından KAP'ta ilan edilecektir. Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931016BIST