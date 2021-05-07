***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar05.05.2021 tarihi itibariyle Bankamız Orta vadeli tahvil ihraç programı güncellemeleri tamamlanmış ve program kapsamında halka arz edilmeksizin yurtdışında farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde ihraç yapmaya hazır hale getirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935269BIST