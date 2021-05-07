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***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

07.05.2021 16:32



***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

05.05.2021 tarihi itibariyle Bankamız Orta vadeli tahvil ihraç programı güncellemeleri tamamlanmış ve program kapsamında halka arz edilmeksizin yurtdışında farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde ihraç yapmaya hazır hale getirilmiştir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935269


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