***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.05.2021 16:32
***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
05.05.2021 tarihi itibariyle Bankamız Orta vadeli tahvil ihraç programı güncellemeleri tamamlanmış ve program kapsamında halka arz edilmeksizin yurtdışında farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde ihraç yapmaya hazır hale getirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935269
BIST
16:291.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 5,79
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.437
En Düşük
1.423
16:298,2594
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0102
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3034
En Düşük
8,2409
16:2910,0111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0061
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0439
En Düşük
9,9609
16:29485,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,38
|Açılış
|: 485,95
|
|Önceki Kapanış
|: 482,57
|
489,12
En Düşük
481,31
BIST En Aktif Hisseler16:29
|IHGZT
|1,43
|7.460.875
|% 10,00
|
|AYES
|22,00
|1.086.866
|% 10,00
|
|INVEO
|120,00
|172.173.327
|% 9,99
|
|TGSAS
|13,87
|5.346.344
|% 9,99
|
|ERBOS
|83,00
|141.258.881
|% 8,57
|
|VAKFN
|15,54
|5.399.295
|% -9,97
|
|MERIT
|282,80
|1.913.510
|% -8,21
|
|ITTFH
|1,91
|105.000.367
|% -8,17
|
|CMENT
|32,34
|119.995
|% -7,60
|
|AKSA
|15,92
|79.951.911
|% -7,28
|
|PETKM
|6,49
|5.022.232.687
|% -5,94
|
|GARAN
|7,70
|1.871.447.345
|% 4,19
|
|KOZAL
|128,50
|1.513.232.833
|% 4,90
|
|KRDMD
|8,25
|946.358.862
|% -0,36
|
|TUPRS
|95,75
|820.050.016
|% 4,42
|
|PETKM
|6,49
|5.022.232.687
|% -5,94
|
|YKBNK
|2,13
|760.580.745
|% 2,40
|
|TSKB
|1,29
|434.222.925
|% 4,03
|
|GARAN
|7,70
|1.871.447.345
|% 4,19
|
|SKBNK
|1,18
|218.031.170
|% 2,61
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2582
|8,2594
|% -0,12
|
|Euro
|9,9939
|10,0111
|% 0,06
|
|Sterlin
|11,4584
|11,5159
|% 0,05
|
|Frank
|9,0824
|9,1371
|% 0,08
|
|Riyal
|2,1948
|2,2058
|% -0,15
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|15,80
|
|Altın Gr.
|485
|485
|2,42
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,31
|27,34
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,22
|-0,05
|
|B. Petrol
|67,68
|67,68
|-0,41
|
Seans Raporu
16:29
daha fazla
-
16:39ERBOS
Yüzde 8.37 oranında artışla 82.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 701, 389 adet işlem
-
16:38FLAP
Yüzde 6.22 oranında artışla 2.39 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 788, 025 adet işlem
-
16:37XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 97 artarak (% 0.48 ) 1, 240
-
16:37
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TGSAS, AYES, INVEO, IHGZT
-
16:37
FLAP, INTEM, AYES değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında