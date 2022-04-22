***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulunun 21.04.2022 tarihli kararı doğrultusunda, Platform Ortak Kartlı Sistemler A.Ş. sermayesinde Türkiye Varlık Fonu ve Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.'nin eşit oranda sahibi oldukları, bedellerinin ¼'ünü ödedikleri 2.800.000 adet payların, 700.000 TL karşılığında sermaye ödeme borcu da dahil tüm hak ve yükümlülükleri ile beraber Bankamızca satın alınmasına ilişkin süreç başlatılmıştır. Payların satın alınması süreci 25.04.2022 tarihinde tamamlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023258BIST