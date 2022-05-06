***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.05.2022 14:06
***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
05.05.2022 tarihi itibariyle Bankamız Orta Vadeli Tahvil İhraç Programı güncellemeleri tamamlanmış ve program kapsamında halka arz edilmeksizin yurtdışında farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde ihraç yapmaya hazır hale getirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027175
BIST
18:052.459
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -7,54
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.471
En Düşük
2.433
18:0514,9331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0721
|Açılış
|: 15,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8920
|
14,9669
En Düşük
14,8503
18:0515,7963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0842
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7050
|
15,8517
En Düşük
15,6090
18:05904,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 7,62
|Açılış
|: 904,71
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMRTG
|20,48
|293.843.034
|% 9,99
|
|ALKA
|35,02
|63.017.799
|% 9,99
|
|IMASM
|19,96
|17.975.836
|% 9,97
|
|GEDZA
|25,58
|50.508.603
|% 9,97
|
|TIRE
|16,98
|104.439.911
|% 9,97
|
|CASA
|121,50
|1.635.383
|% -9,93
|
|PETUN
|24,16
|67.842.329
|% -9,10
|
|SERVE
|26,02
|951.085
|% -8,77
|
|SELVA
|18,10
|28.945.646
|% -8,03
|
|ETILR
|9,20
|8.327.878
|% -7,07
|
|SISE
|19,39
|5.508.643.508
|% 3,08
|
|THYAO
|42,38
|3.510.880.969
|% -0,70
|
|TUPRS
|255,20
|1.967.333.124
|% 4,04
|
|AKBNK
|8,72
|1.613.679.902
|% -0,68
|
|KOZAL
|186,00
|1.553.872.462
|% 4,67
|
|SISE
|19,39
|5.508.643.508
|% 3,08
|
|YKBNK
|4,84
|1.217.315.227
|% 0,00
|
|ODAS
|2,52
|501.339.958
|% -5,26
|
|AKBNK
|8,72
|1.613.679.902
|% -0,68
|
|EKGYO
|2,69
|492.589.182
|% -0,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9298
|14,9331
|% 0,49
|
|Euro
|15,7607
|15,7963
|% 0,54
|
|Sterlin
|18,3708
|18,4629
|% 0,38
|
|Frank
|15,0507
|15,1414
|% 0,20
|
|Riyal
|3,9705
|3,9904
|% 0,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.884
|6,69
|
|Altın Gr.
|905
|905
|8,00
|
|Cumhuriyet
|6.092
|6.184
|30,00
|
|Tam
|6.062
|6.216
|39,70
|
|Yarım
|2.930
|3.007
|19,21
|
|Çeyrek
|1.470
|1.504
|9,60
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,39
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,74
|-0,02
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,95
|