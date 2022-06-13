***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15/03/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 15.03.2022 tarihli özel durum açıklamamızBanki kupon ve anapara itfa ödemesi yapılmıştır.Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu XS2457024854Sermaye Piyasası Aracının Türü Finansman BonosuSermaye Piyasası Aracının Vadesi 90 gün / 13.06.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı GBP 21.300.000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036923BIST