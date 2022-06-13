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***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.06.2022 14:32
***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15/03/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İlgi: 15.03.2022 tarihli özel durum açıklamamız 
Banki kupon ve anapara itfa ödemesi yapılmıştır. 
Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu XS2457024854
Sermaye Piyasası Aracının Türü Finansman Bonosu
Sermaye Piyasası Aracının Vadesi 90 gün / 13.06.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı GBP 21.300.000





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036923


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BIST En Aktif Hisseler17:12
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IDEAS 19,69 15.745.120 % 10,00  
RAYSG 11,77 3.431.624 % 10,00  
PENTA 473,60 56.081.534 % 9,99  
FONET 15,78 93.118.922 % 9,97  
RTALB 14,79 75.010.030 % 9,96  
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17:12 Alış Satış %  
Dolar 17,2683 17,2777 % 0,09  
Euro 18,0208 18,0494 % 0,32  
Sterlin 20,6777 20,7814 % -0,91  
Frank 17,2428 17,3467 % 0,05  
Riyal 4,5871 4,6101 % 0,05  
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17:12 Alış Satış %  
Altın Ons 1.815 1.815 -4,12  
Altın Gr. 1.007 1.007 -1,78  
Cumhuriyet 6.725 6.826 -24,00  
Tam 6.689 6.795 -23,00  
Yarım 3.284 3.323 -12,00  
Çeyrek 1.645 1.661 -6,00  
Gümüş.Ons 20,99 21,02 -0,07  
Gümüş Gr. 11,69 11,71 -0,00  
B. Petrol 125 125 2,48  
Seans Raporu 17:12
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