***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.06.2022 14:32
***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15/03/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 15.03.2022 tarihli özel durum açıklamamız
Banki kupon ve anapara itfa ödemesi yapılmıştır.
Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu XS2457024854
Sermaye Piyasası Aracının Türü Finansman Bonosu
Sermaye Piyasası Aracının Vadesi 90 gün / 13.06.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı GBP 21.300.000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036923
BIST
17:142.521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 11,19
|Açılış
|: 2.527
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.490
17:1417,2786
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0170
|Açılış
|: 17,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2400
|
17,2960
En Düşük
17,1960
17:1418,0484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0567
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
18,1216
En Düşük
17,9666
17:141.007,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,04
|Açılış
|: 1.007,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.009,24
|
1.015,69
En Düşük
1.005,33
BIST En Aktif Hisseler17:12
|IDEAS
|19,69
|15.745.120
|% 10,00
|
|RAYSG
|11,77
|3.431.624
|% 10,00
|
|PENTA
|473,60
|56.081.534
|% 9,99
|
|FONET
|15,78
|93.118.922
|% 9,97
|
|RTALB
|14,79
|75.010.030
|% 9,96
|
|TSGYO
|4,94
|5.531.377
|% -9,85
|
|KAPLM
|53,35
|2.099.071
|% -5,32
|
|ISGYO
|13,58
|202.104.340
|% -4,97
|
|MOBTL
|1,78
|261.360.486
|% -4,81
|
|SUMAS
|62,00
|498.926
|% -4,62
|
|THYAO
|47,16
|3.756.008.962
|% 0,34
|
|EREGL
|30,74
|1.938.267.429
|% -1,28
|
|SISE
|22,10
|1.798.114.259
|% -0,27
|
|SASA
|44,30
|1.659.726.900
|% 3,94
|
|KRDMD
|13,18
|1.016.877.193
|% 0,23
|
|EKGYO
|2,60
|459.096.018
|% 0,39
|
|MOBTL
|1,78
|261.360.486
|% -4,81
|
|YKBNK
|4,67
|659.772.768
|% -1,27
|
|ODAS
|2,85
|344.554.347
|% 1,06
|
|TSKB
|2,31
|269.170.687
|% -2,53
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2683
|17,2777
|% 0,09
|
|Euro
|18,0208
|18,0494
|% 0,32
|
|Sterlin
|20,6777
|20,7814
|% -0,91
|
|Frank
|17,2428
|17,3467
|% 0,05
|
|Riyal
|4,5871
|4,6101
|% 0,05
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|-4,12
|
|Altın Gr.
|1.007
|1.007
|-1,78
|
|Cumhuriyet
|6.725
|6.826
|-24,00
|
|Tam
|6.689
|6.795
|-23,00
|
|Yarım
|3.284
|3.323
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.645
|1.661
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,99
|21,02
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,71
|-0,00
|
|B. Petrol
|125
|125
|2,48
|