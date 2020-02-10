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***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

10.02.2020 15:49
GÜNCEL HABERLER



***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi XS2037424525 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun İtfası Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.12.2018

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 4.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 10.02.2020
Vade (Gün Sayısı) 185
ISIN Kodu XS2037424525
Satışın Tamamlanma Tarihi 09.08.2019
Vade Başlangıç Tarihi 09.08.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 19.200.000
Kupon Sayısı 1
Döviz Cinsi USD

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 10.02.2020 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.02.2020 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Bankamızca GMTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen 19.200.000USD tutarındaki borçlanma aracının 10/02/2020 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, 19.489.600,00 USD tutarındaki kupon ve anapara itfa ödemesi yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818012


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SAYAS 3,13 10.532.584 % 14,65  
DESA 5,67 47.251.445 % 10,31  
BOSSA 9,68 52.429.889 % 10,00  
ATLAS 1,84 25.735.027 % 9,52  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7599 7,7988 % 0,40  
Frank 6,1337 6,1707 % 0,06  
Riyal 1,6001 1,6081 % 0,06  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.575 1.575 4,68  
Altın Gr. 304 304 0,75  
Cumhuriyet 2.014 2.044 3,00  
Tam 2.006 2.056 5,39  
Yarım 969 994 2,61  
Çeyrek 486 497 1,30  
Gümüş.Ons 17,78 17,82 0,10  
Gümüş Gr. 3,44 3,44 0,02  
B. Petrol 53,85 53,85 -0,60  
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