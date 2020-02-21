GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

21.02.2020 11:42
GÜNCEL HABERLER



***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi XS1568857541 ISIN Kodlu Tahvilin Kupon İtfası Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.12.2016

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 4.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 21.02.2020
Vade (Gün Sayısı) 1.095
ISIN Kodu XS1568857541
Satışın Tamamlanma Tarihi 21.02.2017
Vade Başlangıç Tarihi 21.02.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 900.000.000
Kupon Sayısı 3
Döviz Cinsi JPY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 21.02.2018 Evet
2 21.02.2019 Evet
3 21.02.2020 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Bankamızca GMTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen 900.000.000 JPY tutarındaki borçlanma aracının 21.02.2020 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, 913.500.000 JPY tutarındaki kupon ve anapara itfa ödemesi yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820770


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:32116.282
Değişim :  0,55% |  640,45
Açılış :  115.089  
Önceki Kapanış :  115.642  
En Yüksek
116.383 En Düşük
114.453
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GYHOL 27,10 208.766 % 14,93  
HUBVC 31,80 46.920.383 % 12,61  
DGGYO 6,39 12.876.826 % 12,30  
RYSAS 8,80 2.399.313 % 10,41  
KOZAA 12,36 286.029.543 % 9,96  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8698 7,9093 % 0,44  
Frank 6,1958 6,2331 % 0,33  
Riyal 1,6241 1,6322 % 0,15  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.635 1.635 15,29  
Altın Gr. 321 321 3,12  
Cumhuriyet 2.129 2.161 31,00  
Tam 2.117 2.170 30,07  
Yarım 1.023 1.050 14,55  
Çeyrek 513 525 7,28  
Gümüş.Ons 18,52 18,56 0,17  
Gümüş Gr. 3,63 3,64 0,03  
B. Petrol 58,37 58,37 -0,94  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru