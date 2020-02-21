***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
21.02.2020 11:42
***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi XS1568857541 ISIN Kodlu Tahvilin Kupon İtfası Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.12.2016
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 4.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 21.02.2020
Vade (Gün Sayısı) 1.095
ISIN Kodu XS1568857541
Satışın Tamamlanma Tarihi 21.02.2017
Vade Başlangıç Tarihi 21.02.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 900.000.000
Kupon Sayısı 3
Döviz Cinsi JPY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 21.02.2018 Evet
2 21.02.2019 Evet
3 21.02.2020 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Bankamızca GMTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen 900.000.000 JPY tutarındaki borçlanma aracının 21.02.2020 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, 913.500.000 JPY tutarındaki kupon ve anapara itfa ödemesi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820770
BIST
13:32116.282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 640,45
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
116.383
En Düşük
114.453
13:326,1096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0085
|Açılış
|: 6,1090
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0990
|
6,1140
En Düşük
6,0869
13:326,6035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0174
|Açılış
|: 6,6040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5950
|
6,6139
En Düşük
6,5655
13:32321,03
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 3,31
|Açılış
|: 320,96
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
321,63
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|GYHOL
|27,10
|208.766
|% 14,93
|
|HUBVC
|31,80
|46.920.383
|% 12,61
|
|DGGYO
|6,39
|12.876.826
|% 12,30
|
|RYSAS
|8,80
|2.399.313
|% 10,41
|
|KOZAA
|12,36
|286.029.543
|% 9,96
|
|MIPAZ
|3,12
|118.261.569
|% -12,36
|
|HATEK
|8,30
|7.821.261
|% -10,46
|
|ORMA
|4,00
|41.112
|% -9,71
|
|TSPOR
|5,64
|72.888.777
|% -9,47
|
|EMNIS
|1,96
|43.055
|% -9,26
|
|THYAO
|14,37
|717.773.280
|% 0,00
|
|ASELS
|28,64
|602.752.616
|% 0,99
|
|IPEKE
|9,88
|315.790.273
|% 7,27
|
|KOZAA
|12,36
|286.029.543
|% 9,96
|
|HALKB
|6,75
|273.215.222
|% -1,03
|
|ODAS
|2,10
|215.957.408
|% 2,44
|
|CEMAS
|1,26
|123.693.613
|% 2,44
|
|EKGYO
|1,53
|148.689.081
|% 0,00
|
|ADESE
|1,51
|139.522.956
|% 3,42
|
|IHLGM
|1,19
|107.206.817
|% 0,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8698
|7,9093
|% 0,44
|
|Frank
|6,1958
|6,2331
|% 0,33
|
|Riyal
|1,6241
|1,6322
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.635
|1.635
|15,29
|
|Altın Gr.
|321
|321
|3,12
|
|Cumhuriyet
|2.129
|2.161
|31,00
|
|Tam
|2.117
|2.170
|30,07
|
|Yarım
|1.023
|1.050
|14,55
|
|Çeyrek
|513
|525
|7,28
|
|Gümüş.Ons
|18,52
|18,56
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,63
|3,64
|0,03
|
|B. Petrol
|58,37
|58,37
|-0,94
|