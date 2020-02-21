***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi XS1568857541 ISIN Kodlu Tahvilin Kupon İtfası Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.12.2016İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi USDTutar 4.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışıİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 21.02.2020Vade (Gün Sayısı) 1.095ISIN Kodu XS1568857541Satışın Tamamlanma Tarihi 21.02.2017Vade Başlangıç Tarihi 21.02.2017Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 900.000.000Kupon Sayısı 3Döviz Cinsi JPYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 21.02.2018 Evet2 21.02.2019 Evet3 21.02.2020 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamızca GMTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen 900.000.000 JPY tutarındaki borçlanma aracının 21.02.2020 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, 913.500.000 JPY tutarındaki kupon ve anapara itfa ödemesi yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820770BIST