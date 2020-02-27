***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu Kupon Ödemesi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.12.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 17.500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 750.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 750.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşuİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 27.08.2020Vade (Gün Sayısı) 364Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTCZB82013Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 28.08.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 28.08.2019Vade Başlangıç Tarihi 29.08.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 750.000.000Kupon Sayısı 4Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 28.11.2019 27.11.2019 28.11.2019 4,1153 16,461 30.864.750 Evet2 27.02.2020 26.02.2020 27.02.2020 3,0301 12,12 22.725.750 Evet3 28.05.2020 27.05.2020 28.05.20204 27.08.2020 26.08.2020 27.08.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 27.08.2020 26.08.2020 27.08.2020* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalar364 gün vadeli 750.000.000 TRY nominal değerdeki TLREF Türk Lirası gecelik referans faiz oranına endeksli 91 günde bir değişken faizli kupon ödemeli bononun ikinci kuponu 27.02.2020 tarihinde ödenmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821972BIST