***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi XS2084463475 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun İtfası HkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.12.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi USDTutar 4.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışıİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 27.02.2020Vade (Gün Sayısı) 92ISIN Kodu XS2084463475Satışın Tamamlanma Tarihi 27.11.2019Vade Başlangıç Tarihi 27.11.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 5.000.000Kupon Sayısı 1Döviz Cinsi GBPSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 27.02.2020 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 27.02.2020 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamızca GMTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen 5.000.000 GBP tutarındaki borçlanma aracının 27.02.2020 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, 5.011.594,52 GBP tutarındaki kupon ve anapara itfa ödemesi yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821974BIST