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***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

27.02.2020 13:40
GÜNCEL HABERLER



***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi XS2084463475 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun İtfası Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.12.2018

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 4.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 27.02.2020
Vade (Gün Sayısı) 92
ISIN Kodu XS2084463475
Satışın Tamamlanma Tarihi 27.11.2019
Vade Başlangıç Tarihi 27.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 5.000.000
Kupon Sayısı 1
Döviz Cinsi GBP

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 27.02.2020 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 27.02.2020 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Bankamızca GMTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen 5.000.000 GBP tutarındaki borçlanma aracının 27.02.2020 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, 5.011.594,52 GBP tutarındaki kupon ve anapara itfa ödemesi yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821974


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OYAYO 3,36 51.248.044 % 14,29  
EKIZ 1,24 296.615 % 9,73  
MEMSA 0,34 432.674 % 9,68  
BALAT 2,72 446.415 % 9,68  
FMIZP 50,55 40.465.511 % 9,61  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9150 7,9547 % -0,05  
Frank 6,3302 6,3683 % 0,87  
Riyal 1,6396 1,6478 % 0,30  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.650 1.650 13,35  
Altın Gr. 327 327 3,11  
Cumhuriyet 2.167 2.199 18,00  
Tam 2.158 2.212 21,93  
Yarım 1.043 1.070 10,61  
Çeyrek 523 535 5,31  
Gümüş.Ons 18,03 18,07 0,17  
Gümüş Gr. 3,57 3,58 0,04  
B. Petrol 51,70 51,70 -1,11  
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