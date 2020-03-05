***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli Değişken Faizli Finansman Bonosu İhracı HkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.12.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 15.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 1.086.430.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 1.086.430.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşuİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 27.08.2020Vade (Gün Sayısı) 174Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTCZB82021Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 05.03.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 05.03.2020Vade Başlangıç Tarihi 06.03.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.086.430.000Kupon Sayısı 2Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 01.06.2020 29.05.2020 01.06.20202 27.08.2020 26.08.2020 27.08.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 16.01.2020 tarihli Özel Durum Açıklaması İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca, yurtiçinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere, farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden finansman bonosu/tahvil ve yapılandırılmış borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin başvurumuz SPK tarafından onaylanarak 16.01.2020 tarih, 2020/6 sayılı SPK Bülteni'nde yayınlandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda Bankamızca, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 174 gün vadeli 1.086.430.000- TL nominal değerli TLREF Türk Lirası gecelik referans faiz oranına endeksli 87 günde bir değişken faizli kupon ödemeli finansman bonosu ihraç edilmesi için çalışmalara başlanılmış olup, söz konusu kıymetler ile ilgili talep toplama işlemi gerçekleştirilmiştir. Kıymetlerin müşteri hesaplarına virmanı 06.03.2020 tarihinde gerçekleştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824631BIST