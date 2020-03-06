***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu Kupon Ödemesi ve Anapara İtfası Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.12.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 17.500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 1.000.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 1.000.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşuİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 06.03.2020Vade (Gün Sayısı) 182Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTCZB32018Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 05.09.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 05.09.2019Vade Başlangıç Tarihi 06.09.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.000.000.000Kupon Sayısı 2Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 06.12.2019 05.12.2019 06.12.2019 3,9245 15,7412 39.245.000 Evet2 06.03.2020 05.03.2020 06.03.2020 2,8957 11,6147 28.957.000 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 06.03.2020 05.03.2020 06.03.2020 1.000.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalar182 gün vadeli 1.000.000.000 TRY nominal değerdeki TLREF Türk Lirası gecelik referans faiz oranına endeksli 91 günde bir değişken faizli kupon ödemeli bononun ikinci kupon ödemesi ve anapara itfası 06.03.2020 tarihinde gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824900BIST