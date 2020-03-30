***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
30.03.2020 10:08
***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi XS1691349010 ISIN Kodlu Tahvilin Kupon İtfası hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.12.2016
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 4.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 500.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 500.000.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 29.09.2023
Vade (Gün Sayısı) 2.191
Satış Şekli Yurtdışı Satış
ISIN Kodu XS1691349010
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 28.09.2017
Satışa Başlanma Tarihi 25.09.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi 29.09.2017
Vade Başlangıç Tarihi 29.09.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.000.000
Kupon Sayısı 12
Döviz Cinsi USD
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 29.03.2018 Evet
2 01.10.2018 Evet
3 29.03.2019 Evet
4 30.09.2019 Evet
5 30.03.2020 Evet
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Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Ek Açıklamalar
Bankamızca GMTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen 500.000.000 USD tutarındaki borçlanma aracının 30.03.2020 tarihi itibariyle kupon vadesi gelmiş olup, 12.812.500,00 tutarındaki kupon itfa ödemesi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833141
BIST