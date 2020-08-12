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***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

12.08.2020 11:04
GÜNCEL HABERLER



***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi XS2116716023 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun İtfası Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.12.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 4.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 12.08.2020
Vade (Gün Sayısı) 182
ISIN Kodu XS2116716023
Satışın Tamamlanma Tarihi 12.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 12.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 5.000.000
Kupon Sayısı 1
Döviz Cinsi GBP

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 12.08.2020 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.08.2020 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Bankamızca GMTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen 5.000.000 GBP tutarındaki borçlanma aracının 12.08.2020 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, 5.026.178,08 GBP tutarındaki kupon ve anapara itfa ödemesi yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868282


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FADE 3,85 18.247.287 % 10,00  
KENT 1.892,60 21.383.222 % 10,00  
DMSAS 5,62 44.627.101 % 9,98  
QNBFB 77,70 108.464.565 % 9,98  
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Frank 7,9876 8,0357 % 2,07  
Riyal 1,9421 1,9518 % 1,40  
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Altın Ons 1.946 1.947 34,54  
Altın Gr. 457 457 14,46  
Cumhuriyet 3.028 3.073 9,00  
Tam 3.017 3.095 11,56  
Yarım 1.458 1.497 5,60  
Çeyrek 731 748 2,80  
Gümüş.Ons 25,85 25,88 1,06  
Gümüş Gr. 6,08 6,09 0,33  
B. Petrol 45,45 45,45 0,95  
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