***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
12.08.2020 11:04
***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi XS2116716023 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun İtfası Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.12.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 4.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 12.08.2020
Vade (Gün Sayısı) 182
ISIN Kodu XS2116716023
Satışın Tamamlanma Tarihi 12.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 12.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 5.000.000
Kupon Sayısı 1
Döviz Cinsi GBP
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 12.08.2020 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.08.2020 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Bankamızca GMTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen 5.000.000 GBP tutarındaki borçlanma aracının 12.08.2020 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, 5.026.178,08 GBP tutarındaki kupon ve anapara itfa ödemesi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868282
BIST
18:001.114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,97
|Açılış
|: 1.115
|
|Önceki Kapanış
|: 1.110
|
1.119
En Düşük
1.096
18:007,3011
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 0,0965
|Açılış
|: 7,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2550
|
7,3304
En Düşük
7,1827
18:008,6169
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 0,1342
|Açılış
|: 8,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,6396
En Düşük
8,4425
18:00457,14
En Yüksek
|Değişim
|: 3,24%
|| 14,35
|Açılış
|: 457,14
|
|Önceki Kapanış
|: 442,79
|
458,48
En Düşük
433,64
BIST En Aktif Hisseler18:00
|FADE
|3,85
|18.247.287
|% 10,00
|
|KENT
|1.892,60
|21.383.222
|% 10,00
|
|DMSAS
|5,62
|44.627.101
|% 9,98
|
|QNBFB
|77,70
|108.464.565
|% 9,98
|
|LINK
|29,32
|8.503.183
|% 9,98
|
|RTALB
|47,70
|148.794.523
|% -10,00
|
|PKENT
|780,50
|1.959.288
|% -10,00
|
|NUGYO
|6,40
|35.439.527
|% -9,99
|
|BURVA
|67,75
|5.137.577
|% -9,97
|
|RALYH
|16,28
|2.488.447
|% -9,96
|
|THYAO
|11,50
|2.367.390.955
|% -0,95
|
|KRDMD
|3,01
|1.618.898.682
|% 5,99
|
|EKGYO
|2,03
|1.567.511.245
|% -1,93
|
|GARAN
|7,07
|1.543.106.738
|% 0,28
|
|GUSGR
|6,09
|1.092.920.715
|% 4,10
|
|EKGYO
|2,03
|1.567.511.245
|% -1,93
|
|KRDMD
|3,01
|1.618.898.682
|% 5,99
|
|ODAS
|2,53
|649.999.241
|% 6,75
|
|GARAN
|7,07
|1.543.106.738
|% 0,28
|
|SKBNK
|1,52
|300.614.250
|% 4,11
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2940
|7,3011
|% 1,34
|
|Euro
|8,6006
|8,6169
|% 1,58
|
|Sterlin
|9,5046
|9,5522
|% 1,42
|
|Frank
|7,9876
|8,0357
|% 2,07
|
|Riyal
|1,9421
|1,9518
|% 1,40
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.947
|34,54
|
|Altın Gr.
|457
|457
|14,46
|
|Cumhuriyet
|3.028
|3.073
|9,00
|
|Tam
|3.017
|3.095
|11,56
|
|Yarım
|1.458
|1.497
|5,60
|
|Çeyrek
|731
|748
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|25,85
|25,88
|1,06
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,33
|
|B. Petrol
|45,45
|45,45
|0,95
|
Seans Raporu
18:00
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17:58CIMSA
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