***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
26.08.2020 10:52
***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi XS2125065750 ISIN Kodlu Tahvilin Kupon İtfası hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.01.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 4.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 25.08.2020
Vade (Gün Sayısı) 182
ISIN Kodu XS2125065750
Satışın Tamamlanma Tarihi 25.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 25.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 5.000.000
Kupon Sayısı 1
Döviz Cinsi USD
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 25.08.2020 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.08.2020 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Bankamızca GMTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen 5.000.000 USD tutarındaki borçlanma aracının 25/08/2020 tarihi itibariyle kupon itfa vadesi gelmiş olup, 5.053.750,00 USD tutarındaki kupon itfa ödemesi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871216
BIST