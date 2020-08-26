***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi XS2125065750 ISIN Kodlu Tahvilin Kupon İtfası hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.01.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi USDTutar 4.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışıİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 25.08.2020Vade (Gün Sayısı) 182ISIN Kodu XS2125065750Satışın Tamamlanma Tarihi 25.02.2020Vade Başlangıç Tarihi 25.02.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 5.000.000Kupon Sayısı 1Döviz Cinsi USDSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 25.08.2020 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.08.2020 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerBankamızca GMTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen 5.000.000 USD tutarındaki borçlanma aracının 25/08/2020 tarihi itibariyle kupon itfa vadesi gelmiş olup, 5.053.750,00 USD tutarındaki kupon itfa ödemesi yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871216BIST