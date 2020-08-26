***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi XS2125066303 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun İtfası HkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.01.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi USDTutar 4.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışıİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 25.08.2020Vade (Gün Sayısı) 182ISIN Kodu XS2125066303Satışın Tamamlanma Tarihi 25.02.2020Vade Başlangıç Tarihi 25.02.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000Kupon Sayısı 1Döviz Cinsi GBPSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 25.08.2020 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.08.2020 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerBankamızca GMTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen 10.000.000 GBP tutarındaki borçlanma aracının 25.08.2020 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, 10.057.342,47 GBP tutarındaki kupon ve anapara itfa ödemesi yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871218BIST