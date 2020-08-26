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***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

26.08.2020 11:00
GÜNCEL HABERLER



***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi XS2125066303 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun İtfası Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.01.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 4.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 25.08.2020
Vade (Gün Sayısı) 182
ISIN Kodu XS2125066303
Satışın Tamamlanma Tarihi 25.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 25.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000
Kupon Sayısı 1
Döviz Cinsi GBP

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 25.08.2020 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.08.2020 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Bankamızca GMTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen 10.000.000 GBP tutarındaki borçlanma aracının 25.08.2020 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, 10.057.342,47 GBP tutarındaki kupon ve anapara itfa ödemesi yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871218


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DMSAS 5,94 83.098.646 % 10,00  
IZMDC 21,56 16.143.255 % 10,00  
INTEM 15,73 3.422.497 % 10,00  
KENT 408,10 5.357.537 % 10,00  
CRFSA 6,83 10.367.776 % 9,98  
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Frank 8,0592 8,1077 % -0,66  
Riyal 1,9560 1,9658 % -0,50  
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14:40 Alış Satış %  
Altın Ons 1.915 1.915 -12,88  
Altın Gr. 453 453 -5,09  
Cumhuriyet 3.017 3.063 -17,00  
Tam 3.001 3.076 -27,90  
Yarım 1.451 1.488 -13,50  
Çeyrek 728 744 -6,74  
Gümüş.Ons 26,36 26,41 -0,16  
Gümüş Gr. 6,24 6,25 -0,06  
B. Petrol 46,23 46,23 -0,06  
Seans Raporu 14:40
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