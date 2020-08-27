***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi XS2124190443 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun İtfası HkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.01.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi USDTutar 4.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışıİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 27.08.2020Vade (Gün Sayısı) 182ISIN Kodu XS2124190443Satışın Tamamlanma Tarihi 27.02.2020Vade Başlangıç Tarihi 27.02.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 21.000.000Kupon Sayısı 1Döviz Cinsi USDSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 27.08.2020 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 27.08.2020 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamızca GMTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen 21.000.000 USD tutarındaki borçlanma aracının 27.08.2020 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, 21.236.250,00 USD tutarındaki kupon ve anapara itfa ödemesi yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871371BIST