***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
27.08.2020 10:27
***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi XS2124190443 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun İtfası Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.01.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 4.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 27.08.2020
Vade (Gün Sayısı) 182
ISIN Kodu XS2124190443
Satışın Tamamlanma Tarihi 27.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 27.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 21.000.000
Kupon Sayısı 1
Döviz Cinsi USD
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 27.08.2020 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 27.08.2020 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Bankamızca GMTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen 21.000.000 USD tutarındaki borçlanma aracının 27.08.2020 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, 21.236.250,00 USD tutarındaki kupon ve anapara itfa ödemesi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871371
BIST
10:251.107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 8,06
|Açılış
|: 1.108
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.109
En Düşük
1.105
10:257,3449
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0175
|Açılış
|: 7,4040
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,3778
En Düşük
7,3391
10:258,6938
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0246
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7650
|
8,7373
En Düşük
8,6773
10:25458,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -3,81
|Açılış
|: 458,94
|
|Önceki Kapanış
|: 462,75
|
463,32
En Düşük
458,42
BIST En Aktif Hisseler10:25
|GYHOL
|24,20
|3.496.077
|% 10,00
|
|ULAS
|2,64
|1.521.326
|% 10,00
|
|KENT
|448,90
|1.223.253
|% 10,00
|
|INTEM
|17,30
|3.961.114
|% 9,98
|
|GEDIK
|10,15
|8.675.906
|% 9,97
|
|BMELK
|5,31
|32.136
|% -10,00
|
|IHGZT
|2,83
|1.405.269
|% -4,39
|
|HUBVC
|19,88
|7.118.243
|% -3,96
|
|KSTUR
|67,00
|3.953
|% -3,87
|
|MNDRS
|3,15
|6.212.079
|% -3,37
|
|GUSGR
|6,71
|231.123.963
|% 1,98
|
|SISE
|6,28
|148.781.688
|% 0,48
|
|GARAN
|6,95
|123.057.032
|% 0,72
|
|FENER
|24,06
|117.508.119
|% 4,43
|
|PETKM
|4,05
|89.908.320
|% 0,50
|
|GUSGR
|6,71
|231.123.963
|% 1,98
|
|EKGYO
|1,88
|57.430.352
|% 1,08
|
|SISE
|6,28
|148.781.688
|% 0,48
|
|PETKM
|4,05
|89.908.320
|% 0,50
|
|TSKB
|1,11
|22.489.397
|% 0,00
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3373
|7,3449
|% -0,24
|
|Euro
|8,6783
|8,6938
|% -0,28
|
|Sterlin
|9,6837
|9,7323
|% -0,17
|
|Frank
|8,0581
|8,1066
|% -0,20
|
|Riyal
|1,9541
|1,9639
|% -0,18
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.943
|-10,80
|
|Altın Gr.
|459
|459
|-3,81
|
|Cumhuriyet
|3.046
|3.092
|12,00
|
|Tam
|3.037
|3.114
|10,11
|
|Yarım
|1.468
|1.506
|4,89
|
|Çeyrek
|736
|753
|2,45
|
|Gümüş.Ons
|27,29
|27,33
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,06
|
|B. Petrol
|46,17
|46,17
|0,01
|