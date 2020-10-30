***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
30.10.2020 16:31
***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi XS1223394914 ISIN Kodlu Tahvilin Kupon İtfası Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.12.2015
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 4.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 500.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 500.000.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 29.04.2021
Vade (Gün Sayısı) 1.826
ISIN
16:341.105
En Yüksek
|Değişim
|: -1,93%
|| -21,77
|Açılış
|: 1.121
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.121
En Düşük
1.096
16:348,3620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0737
|Açılış
|: 8,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,3774
En Düşük
8,2678
16:349,7786
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0977
|Açılış
|: 9,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,8011
En Düşük
9,6423
16:34508,51
En Yüksek
|Değişim
|: 2,24%
|| 11,13
|Açılış
|: 508,51
|
|Önceki Kapanış
|: 497,38
|
508,64
En Düşük
496,88
BIST En Aktif Hisseler16:32
|KARTN
|1.812,80
|63.517.525
|% 10,00
|
|IZMDC
|23,76
|12.417.974
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,30
|726.381
|% 10,00
|
|CASA
|36,30
|1.488.917
|% 10,00
|
|YESIL
|48,26
|14.797.700
|% 9,98
|
|POLTK
|360,00
|575.640
|% -10,00
|
|ROYAL
|3,79
|976.596
|% -9,98
|
|UZERB
|36,98
|345.504
|% -9,98
|
|IZFAS
|6,68
|1.628.112
|% -9,97
|
|ATSYH
|6,08
|1.211.160
|% -9,93
|
|TSKB
|2,09
|5.185.186.972
|% -9,91
|
|GARAN
|6,62
|874.118.513
|% -2,36
|
|PETKM
|4,14
|726.924.895
|% 2,73
|
|SKBNK
|1,84
|720.778.167
|% -7,07
|
|SISE
|6,16
|605.546.324
|% -2,38
|
|TSKB
|2,09
|5.185.186.972
|% -9,91
|
|SKBNK
|1,84
|720.778.167
|% -7,07
|
|ALBRK
|1,63
|365.293.492
|% -7,91
|
|PETKM
|4,14
|726.924.895
|% 2,73
|
|IHLAS
|1,04
|171.673.994
|% -5,45
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3555
|8,3623
|% 0,89
|
|Euro
|9,7648
|9,7764
|% 0,99
|
|Sterlin
|10,8293
|10,8836
|% 1,45
|
|Frank
|9,1063
|9,1612
|% 1,12
|
|Riyal
|2,2247
|2,2358
|% 1,05
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|18,09
|
|Altın Gr.
|508
|508
|10,60
|
|Cumhuriyet
|3.360
|3.411
|61,00
|
|Tam
|3.344
|3.428
|56,92
|
|Yarım
|1.616
|1.658
|27,53
|
|Çeyrek
|811
|829
|13,77
|
|Gümüş.Ons
|23,62
|23,65
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,19
|
|B. Petrol
|37,89
|37,89
|-0,37
|
Seans Raporu
16:32
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