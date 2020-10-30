***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi XS1223394914 ISIN Kodlu Tahvilin Kupon İtfası Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.12.2015İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi USDTutar 4.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışıİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 500.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 500.000.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 29.04.2021Vade (Gün Sayısı) 1.826ISIN