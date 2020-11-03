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***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

03.11.2020 14:54
GÜNCEL HABERLER



***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi XS1605397394 ISIN Kodlu Tahvilin Kupon İtfası Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.12.2016

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 4.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 600.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 600.000.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 03.05.2022
Vade (Gün Sayısı) 1.826
Satış Şekli Yurtdışı Satış
ISIN Kodu XS1605397394
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.05.2017
Satışa Başlanma Tarihi 25.04.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi 03.05.2017
Vade Başlangıç Tarihi 03.05.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 600.000.000
Kupon Sayısı 10
Döviz Cinsi USD

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 03.11.2017 Evet
2 03.05.2018 Evet
3 05.11.2018 Evet
4 03.05.2019 Evet
5 04.11.2019 Evet
6 04.05.2020 Evet
7 03.11.2020 Evet
8
9
10
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Bankamızca GMTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen 600.000.000 USD tutarındaki borçlanma aracının 03.11.2020 tarihi itibariyle kupon itfa vadesi gelmiş olup, 15.375.000,00 USD tutarındaki kupon itfa ödemesi yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885751


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BIST En Aktif Hisseler17:13
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 650,10 211.283 % 10,00  
MEGAP 12,32 2.262.309 % 10,00  
MEGAP 12,32 2.262.309 % 10,00  
BALAT 7,59 579.132 % 10,00  
KARTN 2.193,30 251.434.409 % 9,99  
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17:13 Alış Satış %  
Dolar 8,5057 8,5119 % 0,85  
Euro 9,9647 9,9770 % 1,56  
Sterlin 11,0686 11,1241 % 1,84  
Frank 9,2931 9,3491 % 1,64  
Riyal 2,2689 2,2803 % 1,12  
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17:13 Alış Satış %  
Altın Ons 1.906 1.906 10,80  
Altın Gr. 523 524 9,13  
Cumhuriyet 3.472 3.524 74,00  
Tam 3.457 3.543 76,04  
Yarım 1.671 1.714 36,78  
Çeyrek 838 857 18,39  
Gümüş.Ons 24,28 24,30 0,20  
Gümüş Gr. 6,67 6,68 0,14  
B. Petrol 40,10 40,10 1,13  
Seans Raporu 17:13
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