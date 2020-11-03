***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi XS1605397394 ISIN Kodlu Tahvilin Kupon İtfası Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.12.2016İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi USDTutar 4.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışıİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 600.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 600.000.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 03.05.2022Vade (Gün Sayısı) 1.826Satış Şekli Yurtdışı SatışISIN Kodu XS1605397394Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.05.2017Satışa Başlanma Tarihi 25.04.2017Satışın Tamamlanma Tarihi 03.05.2017Vade Başlangıç Tarihi 03.05.2017Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 600.000.000Kupon Sayısı 10Döviz Cinsi USDSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 03.11.2017 Evet2 03.05.2018 Evet3 05.11.2018 Evet4 03.05.2019 Evet5 04.11.2019 Evet6 04.05.2020 Evet7 03.11.2020 Evet10Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamızca GMTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen 600.000.000 USD tutarındaki borçlanma aracının 03.11.2020 tarihi itibariyle kupon itfa vadesi gelmiş olup, 15.375.000,00 USD tutarındaki kupon itfa ödemesi yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885751BIST