***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
26.01.2021 22:46
***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Yurt Dışı Borçlanma Aracı İhracı Fiyatlaması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.12.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 4.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 02.03.2026
Vade (Gün Sayısı) 1.854
Kupon Sayısı 10
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
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Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
İlgi: 26.01.2021 tarihli özel durum açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca yurt dışında yerleşik nitelikli yatırımcılara Rule 144A ve Regulasyon S'ye göre satışının yapılması planlanan ve Euronext Dublin İrlanda'ya kote edilecek tahvillerin ihracı için BNP Paribas, Citigroup, HSBC Bank, ICBC Standard Bank, J.P. Morgan Securities ve Mizuho International'ın yetkilendirildiği duyurulmuştu. Bu kapsamda tahvil ihracına ilişkin talep toplama süreci tamamlanmış olup nominal tutarı 600 milyon ABD Doları, itfa tarihi 2 Mart 2026 olan sabit faizli, 5 yıl vadeli ve 6 ayda bir kupon ödemeli tahvillerin getirisi MS+499 baz puan (%5.50), kupon oranı ise %5.375 olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904538
BIST