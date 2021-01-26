***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Yurt Dışı Borçlanma Aracı İhracı Fiyatlaması Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.12.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi USDTutar 4.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışıİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 02.03.2026Vade (Gün Sayısı) 1.854Kupon Sayısı 10Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?10Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 26.01.2021 tarihli özel durum açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca yurt dışında yerleşik nitelikli yatırımcılara Rule 144A ve Regulasyon S'ye göre satışının yapılması planlanan ve Euronext Dublin İrlanda'ya kote edilecek tahvillerin ihracı için BNP Paribas, Citigroup, HSBC Bank, ICBC Standard Bank, J.P. Morgan Securities ve Mizuho International'ın yetkilendirildiği duyurulmuştu. Bu kapsamda tahvil ihracına ilişkin talep toplama süreci tamamlanmış olup nominal tutarı 600 milyon ABD Doları, itfa tarihi 2 Mart 2026 olan sabit faizli, 5 yıl vadeli ve 6 ayda bir kupon ödemeli tahvillerin getirisi MS+499 baz puan (%5.50), kupon oranı ise %5.375 olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904538BIST