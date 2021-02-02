***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
02.02.2021 18:34
***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Yurt Dışı Borçlanma Aracı İhracı Tamamlanması Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.12.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 4.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 02.03.2026
Vade (Gün Sayısı) 1.854
ISIN Kodu XS2274089288
Satışın Tamamlanma Tarihi 02.02.2021
Vade Başlangıç Tarihi 02.02.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 600.000.000
Kupon Sayısı 10
Döviz Cinsi USD
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 02.09.2021
2 02.03.2022
3 02.09.2022
4 02.03.2023
5 02.09.2023
6 02.03.2024
7 02.09.2024
8 02.03.2025
9 02.09.2025
10 02.03.2026
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
İlgi: 01.02.2021, 26.01.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız. 29 Ocak 2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tertip ihraç belgesi verilen, 1854 gün vadeli, 600 milyon ABD Doları nominal değerli, itfa tarihi 2 Mart 2026, getiri oranı %5,50 ve kupon oranı %5,375 olan tahvilin yurtdışında yerleşik yatırımcılara satış işlemi 2 Şubat 2021 tarihinde tamamlanmış olup, ihraç bedeli Bankamız hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907058
BIST