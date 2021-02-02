***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Yurt Dışı Borçlanma Aracı İhracı Tamamlanması HkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.12.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi USDTutar 4.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışıİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 02.03.2026Vade (Gün Sayısı) 1.854ISIN Kodu XS2274089288Satışın Tamamlanma Tarihi 02.02.2021Vade Başlangıç Tarihi 02.02.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 600.000.000Kupon Sayısı 10Döviz Cinsi USDSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 02.09.20212 02.03.20223 02.09.20224 02.03.20235 02.09.20236 02.03.20247 02.09.20248 02.03.20259 02.09.202510 02.03.2026Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 01.02.2021, 26.01.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız. 29 Ocak 2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tertip ihraç belgesi verilen, 1854 gün vadeli, 600 milyon ABD Doları nominal değerli, itfa tarihi 2 Mart 2026, getiri oranı %5,50 ve kupon oranı %5,375 olan tahvilin yurtdışında yerleşik yatırımcılara satış işlemi 2 Şubat 2021 tarihinde tamamlanmış olup, ihraç bedeli Bankamız hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907058BIST