***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
29.04.2021 10:38
***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi XS1223394914 ISIN Kodlu Tahvilin Anapara ve Kupon İtfası Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.12.2015
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 4.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 500.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 500.000.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 29.04.2021
Vade (Gün Sayısı) 1.826
ISIN Kodu XS1223394914
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.04.2016
Satışın Tamamlanma Tarihi 29.04.2016
Vade Başlangıç Tarihi 29.04.2016
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.000.000
Kupon Sayısı 10
Döviz Cinsi USD
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 31.10.2016 Evet
2 02.05.2017 Evet
3 30.10.2017 Evet
4 30.04.2018 Evet
5 30.10.2018 Evet
6 29.04.2019 Evet
7 30.10.2019 Evet
8 29.04.2020 Evet
9 30.10.2020 Evet
10 29.04.2021 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Bankamızca GMTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen 500.000.000 USD tutarındaki borçlanma aracının 29.04.2021 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, 511.875.000,00 USD tutarındaki anapara ve kupon itfa ödemesi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932197
BIST