***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi XS1223394914 ISIN Kodlu Tahvilin Anapara ve Kupon İtfası Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.12.2015İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi USDTutar 4.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışıİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 500.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 500.000.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 29.04.2021Vade (Gün Sayısı) 1.826ISIN Kodu XS1223394914Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.04.2016Satışın Tamamlanma Tarihi 29.04.2016Vade Başlangıç Tarihi 29.04.2016Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.000.000Kupon Sayısı 10Döviz Cinsi USDSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 31.10.2016 Evet2 02.05.2017 Evet3 30.10.2017 Evet4 30.04.2018 Evet5 30.10.2018 Evet6 29.04.2019 Evet7 30.10.2019 Evet8 29.04.2020 Evet9 30.10.2020 Evet10 29.04.2021 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamızca GMTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen 500.000.000 USD tutarındaki borçlanma aracının 29.04.2021 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, 511.875.000,00 USD tutarındaki anapara ve kupon itfa ödemesi yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932197BIST