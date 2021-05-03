Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

03.05.2021 12:39



***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi XS1605397394 ISIN Kodlu Tahvilin Kupon İtfası hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.12.2016

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 4.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 600.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 600.000.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 03.05.2022
Vade (Gün Sayısı) 1.826
Satış Şekli Yurtdışı Satış
ISIN Kodu XS1605397394
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.05.2017
Satışa Başlanma Tarihi 25.04.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi 03.05.2017
Vade Başlangıç Tarihi 03.05.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 600.000.000
Kupon Sayısı 10
Döviz Cinsi USD

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 03.11.2017 Evet
2 03.05.2018 Evet
3 05.11.2018 Evet
4 03.05.2019 Evet
5 04.11.2019 Evet
6 04.05.2020 Evet
7 03.11.2020 Evet
8 03.05.2021 Evet
9
10
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Bankamızca GMTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen 600.000.000 USD tutarındaki borçlanma aracının 03.05.2021 tarihi itibariyle kupon itfa vadesi gelmiş olup, 15.375.000,00 USD tutarındaki kupon itfa ödemesi yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934064


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:111.415
Değişim :  -0,41% |  -5,81
Açılış :  1.423  
Önceki Kapanış :  1.421  
En Yüksek
1.428 En Düşük
1.411
BIST En Aktif Hisseler17:11
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TSPOR 2,09 84.421.216 % 10,00  
KARTN 61,60 57.711.116 % 10,00  
DITAS 15,29 2.248.303 % 10,00  
EMNIS 27,94 1.109.525 % 10,00  
CANTE 5,18 16.671.965 % 9,98  
daha fazla
17:11 Alış Satış %  
Dolar 8,3136 8,3170 % 0,84  
Euro 9,9970 10,0078 % 0,53  
Sterlin 11,4924 11,5501 % 0,46  
Frank 9,0775 9,1322 % 0,67  
Riyal 2,2107 2,2218 % 0,80  
daha fazla
17:11 Alış Satış %  
Altın Ons 1.793 1.793 -0,55  
Altın Gr. 480 480 4,81  
Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 26,88 26,91 0,00  
Gümüş Gr. 7,23 7,24 0,10  
B. Petrol 68,42 68,42 0,86  
Seans Raporu 17:11
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru