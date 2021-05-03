***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
03.05.2021 12:39
***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi XS1605397394 ISIN Kodlu Tahvilin Kupon İtfası hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.12.2016
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 4.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 600.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 600.000.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 03.05.2022
Vade (Gün Sayısı) 1.826
Satış Şekli Yurtdışı Satış
ISIN Kodu XS1605397394
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.05.2017
Satışa Başlanma Tarihi 25.04.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi 03.05.2017
Vade Başlangıç Tarihi 03.05.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 600.000.000
Kupon Sayısı 10
Döviz Cinsi USD
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 03.11.2017 Evet
2 03.05.2018 Evet
3 05.11.2018 Evet
4 03.05.2019 Evet
5 04.11.2019 Evet
6 04.05.2020 Evet
7 03.11.2020 Evet
8 03.05.2021 Evet
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10
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Bankamızca GMTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen 600.000.000 USD tutarındaki borçlanma aracının 03.05.2021 tarihi itibariyle kupon itfa vadesi gelmiş olup, 15.375.000,00 USD tutarındaki kupon itfa ödemesi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934064
BIST