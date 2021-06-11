***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi XS2310756585 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun Anapara ve Kupon İtfası Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.12.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi USDTutar 4.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışıİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 11.06.2021Vade (Gün Sayısı) 95ISIN Kodu XS2310756585Satışın Tamamlanma Tarihi 08.03.2021Vade Başlangıç Tarihi 08.03.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.300.000Kupon Sayısı 1Döviz Cinsi GBPSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 11.06.2021 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.06.2021 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamızca GMTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen 25.300.000 GBP tutarındaki borçlanma aracının 11.06.2021 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, 25.400.145,83 GBP tutarındaki kupon ve anapara itfa ödemesi yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941963BIST